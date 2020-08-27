Engelsiz Cafe ile El Sanatları Uygulama ve Satış Merkezi açılışa hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Serdengeçti Parkı içerisinde hayata geçirdiği “Engelsiz Cafe” açılışa hazır hale geldi. Vatandaşlar kafe hizmetinden yararlanırken, engelli bireyler de kendi ürettikleri ürünleri satarak bütçelerine katkı sağlayabilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin hayatlarına küçük dokunuşlar yaparak onları topluma kazandırmak için ‘Engelsiz Cafe’ oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler A.Ş. tarafından kent merkezinde bulunan Serdengeçti Parkı içerisinde hayata geçirilen ‘Engelsiz Cafe’ engelli bireylerin ve Antalyalıların yeni buluşma adresi olacak. Engelsiz Cafe yanında ayrıca, “Antalya Büyükşehir Rehabilitasyon ve Özel Eğitim Okulu El Sanatları Uygulama ve Satış Merkezi” de hizmete giriyor.

Merkezde eğitim gören öğrenciler hem uygulamalı el sanatları ve becerilerini gerçekleştirebilecek; hem de ürettikleri takı, hediyelik eşya gibi ürünleri satarak okulun ihtiyaçlarına katkıda bulunacak. Antalyalıların da kafe hizmetinden yararlanabileceği ‘Engelsiz Cafe’de engelli bireyler kendileri için yapılan düzenlemelerle daha rahat hareket edebilecek ve sosyalleşme imkanına kavuşacak. Serdengeçti Parkı içerisinde yer alan ve toplu ulaşım araçlarıyla da rahatlıkla ulaşılabilecek bir konumda bulunan ‘Engelsiz Cafe’ önümüzdeki günlerde yapılacak açılış sonrası hizmete girecek.