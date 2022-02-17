Engelli yakınları grup eğitimi ile moral ve destek buluyor

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli yakınına sahip ailelere grup eğitimleri ile hem moral veriyor hem de destek sağlıyor.

Bünyesinde çocuk gelişimi uzmanı, el sanatları öğretmeni, fizyoterapist ve psikolog gibi hizmetler bulunan Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli yakınına sahip ailelere grup eğitimleri ile psikolojik destek sağlıyor. Engelli bireye sahip olmanın zorluklarından, baş etme yöntemlerine, gelecek kaygısından kurtulmaya ve özgüven aşılamaya kadar pek çok konunun ele alındığı eğitimlerle engelli birey yakınlarına destek olunuyor.

“Rehabilitasyon desteği sağlıyoruz”

Psikologlar eşliğinde gerçekleşen grup eğitimleri, küçük gruplar halinde 8 oturumda gerçekleşiyor. Talebe göre oturum sayısının arttırılabileceğini belirten Alanya Belediyesi Aile ve Kadın Destek Merkezi Sorumlusu Psikolog Esra Yemez, “Alanya Belediyesi olarak engelli bireylerin toplumsal hayata katılmaları ve ailelerin rehabilitasyonu adına çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar neticesinde küçük gruplarla aileleri dâhil ederek daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“Sorunları kısa sürede çözmek istiyoruz”

Grup eğitimleriyle aileleri ortak bir paydada buluşturmayı ve hızlı bir iyileşme süreci elde etmeyi planladıklarını belirten Yemez, “Bu sayede engelli bireye sahip olan ailelerimiz yaşadıkları problemleri çözüm noktasını uzman personellerimiz eşliğinde birbirine yakın olan diğer aile gruplarıyla paylaşarak iyileşme sürecine daha çabuk geçmelerini hedefliyoruz. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Biz istiyoruz ki herkes bu zincirin halkasına dâhil olsun ve engelsiz bir kent oluşturalım” dedi.

“Aileler sorunlarını burada paylaşarak aşıyor”

Eğitime katılan Şerife Bayraktar, “Böyle bir projenin içerisinde olduğum için çok mutluyum. Keşke daha önce haberim olsaydı. Mutluluğumu tarif bile edemiyorum. Kendi içinde bulunduğum sıkıntıyı anlatabiliyorum, çocuğumun otistik sorunu var. Aynı sıkıntıyı yaşayan insanlarla birlikte olduğum için mutluyum. Sorunu olan herkesi buraya davet ediyorum. Daha çok kitleye ulaşalım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yalnız olmadığımızı gördük”

Yalnız olmadığını anladığını belirten Nuriye Tiryaki ise “Ben bugüne kadar yalnız olduğumu düşünüyordum ama burada arkadaşlarla hep birlikte olunca sıkıntılarımızın aynı olduğunu gördüm. Birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz biraz da teselli buluyoruz. Buraya gelmek o yüzden beni çok rahatlattı” şeklinde konuştu.