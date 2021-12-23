Engelli vatandaşlar tiyatro ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), Manavgat’ta Takıntılar adlı oyununu sahneledi. Oyunu, Engelli Hizmet Aracı ile evlerinden alınan engelli vatandaşlar ve aileleri de izledi.

İlçe ilçe gezerek Antalyalıları tiyatro ile buluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) Takıntılar isimli oyunu Manavgat’ta sahneledi. Oyunu engelli vatandaşlar da izledi. Engelli bireyler Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Aracı ile evlerinden alınarak tiyatronun sahneleneceği merkeze getirildi.

Laurent Baffie’nin yazdığı, Deniz Hamzaoğlu’nun yönettiği ‘Takıntılar’ ilgiyle izlendi. Engelli vatandaşlar oyunculara çiçek takdim etti. Oyun bitiminde ise engelli vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Aracı ile evlerine bırakıldı.