Engelli bireylere karşı farkındalığı arttırmak için seminerler başladı

Alanya Belediyesi’nin engelli bireylere karşı farkındalığı arttırmak için yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte yeniden seminerlere başladı.

Alanya Belediyesi, toplumda engelli bireylere karşı farkındalığı arttırmak için düzenlenen okul eğitimlerine yeniden başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezi’nin yürüttüğü Toplumda Engelli Farkındalığı seminerleri ile öğrencilerin konuya ilişkin duyarlılığının arttırılması amaçlanırken bu yıl ilk durak Nimet Hacıkura İlkokulu oldu. Toplumda engelli farkındalığını küçük yaşlarda aşılamayı hedefleyen Alanya Belediyesi, engellilerin yaşadığı zorlukları anlatmak için her yıl binlerce öğrenciye seminer veriyor. Bu çerçevede bu yıl ilk durak Nimet Hacıkura İlkokulu olurken öğrencilere hem teorik hem de pratik olarak engelli farkındalığı öğretildi. Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Psikoloğu Esra Yemez tarafından, öğrencilerine verilen eğitimde, engelli bireyin tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri, empati gibi konu başlıkları ele alındı. Aynı zamanda işitme engellilerin dünyası ve temel işaret dili çalışmalarından da harfler, sayılar, günlük diyalog konuları da eğitime dâhil edildi. Anlattığı konuları drama oyunları ile pekiştiren Psikolog Esra Yemez, çocukların sorularını da yanıtlarken seminer sonunda anlatılan konularla ilgili hikayelerden oluşan “Engelsiz Çevre” kitabı öğrencilere dağıtıldı. Eğitimlere yıl boyu okullarda devam edileceği açıklandı.