Engelli bireyler SUP Board yaparak moral buldu

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi üyesi engelli öğrencileri, SUP Board etkinliği ile deniz keyfi yaptı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Engeli Koordinasyon Merkezi, merkeze üye engelli bireyler için Alanya Surf Team ile işbirliğinde fizyoterapist gözetiminde SUP Board etkinliği gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen etkinlik sayesinde engelli bireyler, SUP Board ile hem moral buldu hem de deniz keyfi yaptı. Aileler de çocuklarına moral amacıyla düzenlenen bu etkinlik için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.

“SUP Board hep hayalimdi”

9 yıldır yelken sporuyla ilgilendiğini belirten Alanya Engelli Koordinasyon Merkezi üyesi Hüseyin Karadağ, “Yelkenle Türkiye derecelerim var. SUP Board hep hayalimdi. Şimdi onu da yapıyorum. Bir engelli olarak bunları yapabilmek, bunları başarabiliyor olmak beni mutlu ediyor. Bize bu imkânı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Altın madalyalı sporcu SUP Board yaptı

Dilara Çevik adlı bir başka engelli birey ise etkinlikten son derece memnun kaldığını söyleyerek, “Ben yüzmeyi çok seviyorum. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm Takımı Milli Sporcusuyum. Bu sene Çekya’da Dünya Şampiyonası yapıldı. 4 altın, 4 gümüş madalyam var. Gülle atmada dünya rekoru kırdım. Bu etkinlikten de çok memnun kaldım. Çok güzel ve eğlenceli geçti” dedi.

“Herkesin yüzünü güldüren bir etkinlik oldu”

Pınar Yıldırım’ın velisi Derya Yıldırım da “Etkinlikten çok memnun kaldık. Çok sevdik. Hem ferahladık hem de çocuklarımız moral buldu. Alanya Belediyemize, başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Engelli birey Yağmur Gök’ün kız kardeşi Seçil Gök ise “Bu etkinliği çok sevdik. Normalde ablamın titreme ve kendini kasma sorunu vardı. İlk defa bu etkinlikte böyle rahat olduğunu gördüm. Çok mutluyum. Bu fırsatı sunan, bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Etkinlikler devam edecek”

Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi ve Alanya Surf Team Club işbirliği ile engelli bireylerimizle SUP Board yaptılar. İnşallah bu eğitimlerimizi her ay sürdürmeyi planlıyoruz. Engelli bireylerimiz başta olmak üzere herkes memnun oldu. Umuyoruz ki bundan sonrasında da katılan herkes memnun ayrılır. Emeği geçen, destek veren herkese engelli bireylerimiz adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.