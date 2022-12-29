Engelli bireyler doyasıya eğlendi

Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’nde engelli bireyler için yılbaşı etkinliği düzenlendi. Engelli vatandaşlar için hazırlanan etkinlikte merkez balonlar çeşitli süslemeler ile programa hazırlandı. Etkinlik çerçevesinde engelli bireylere ücretsiz olarak pamuk şeker, patlamış mısır, yiyecek ve içecekler ile yılbaşı süsleri dağıtılırken, köpük balon gösterisi, illüzyon gösterisi ve balon şov gösterileri etkinliğe büyük renk kattı. Birbirinden renkli etkinliklere sahne olan eğlence dolu günde engelli bireyler ve aileleri hem gösterileri izlediler hem ikramların tadına baktılar hem de dans ederek ve çalan müziklere eşlik ederek unutulmaz bir yılbaşı etkinliğine sahne oldular.

Pandemi nedeniyle uzun süredir yapamadıkları etkinliği yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, “2022 yılına veda ettiğimiz 2023 yılına adım attığımız bu günlerde bizler de Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi’mizde engelli bireyler ve aileleri için bir etkinlik düzenledik. 3 bine yakın engelli vatandaşımızın kayıtlı olduğu merkezimizde 2022 yılında çalışmaları en fazla takip eden müdavimlerimiz etkinliğe katıldılar ve yanımızda oldular. Onları eğlenirken görmek bizleri de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.