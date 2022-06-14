Enerjinin Yıldızları ‘baraj’ dersini Oymapınar Hidroelektrik Santrali’nde aldı

“Enerjinin Yıldızları Projesi” çerçevesinde Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Yüksek Gerilim Dalı’nın hayata geçirilmesine destek veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), yıldızları sahadaki dersler ile sektöre hazırlıyor. Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 12. sınıf öğrencileri Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen teknik gezide, akan suyun elektrik enerjisine dönüşünü yerinde gözlemleme fırsatına sahip oldu.

Enerji sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek, genç istihdama katkı sunmak hedefi ile 2018 yılında hayata geçen Enerjinin Yıldızları Projesi’nin Antalya, Burdur ve Isparta’daki ayağını üstlenen Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), sektörün yıldızlarını saha eğitimleri ile de destekliyor. Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde AEDAŞ’ın katkılarıyla hayata geçirilen Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim gören 12’nci sınıf öğrencileri, Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ne düzenlenen teknik gezide akan suyun elektrik enerjisine dönüşüne yerinde tanıklık etti.

Uygulamalı eğitim planı çerçevesinde Antalya’da Manavgat Irmağı üzerinde kurulu olan santralde düzenlenen derste, ‘enerjinin yıldızları’ ilk defa bir barajı ziyaret ederken çalışma prensiplerini öğrendikleri elektrik üretim aşamalarını, yerinde gözlemleme şansına sahip oldu. 15 öğrenci ve 3 öğretmenin katıldığı geziye eşlik eden santral yetkilileri, hidroelektrik santrallerinin nasıl çalıştığını detaylı olarak anlatarak, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi.

“Elektrik üretim safhalarına tanıklık ettiler”

Sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek hedefiyle hayata geçirilen Enerjinin Yıldızları Projesi’nin önemine değinen AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Enerjinin Yıldızları Projesi bünyesinde; birikimlerimizi, gelecekteki meslektaşlarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Yüksek Gerilim Dalı’na eğitim alan öğrencilerimiz, başta Elektrik Piyasası dersi olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi, santrallerin çalışma sistemleri gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak görüyor. Oymapınar Hidroelektrik Santrali’ne düzenlediğimiz gezi de uygulamalı eğitimin önemli bir parçası. Gezimize katılan öğrencilerimiz, evde, işyerinde, sanayide kullanılan elektriğin hangi safhalardan geçerek üretildiğini, modern tesislerin ve bu tesislerin işletmelerinin nasıl yapıldığını tanıklık etmiş oldu” değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek Gerilim Dalı öğrencilerine iş garantisi sözü

Bu arada AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, hafta içinde Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’de Yüksek Gerilim Dalı öğrencilere yönelik özel bir ziyaret de gerçekleştirdi. Laboratuvar ve sınıfları gezerken öğrencilerin sorularını da yanıtlayan İlkay Baydar, “Kalkınmanın, ilerlemenin iyi yetişmiş, nitelikli genç nüfuslara bağlı olduğuna inanıyorum. AEDAŞ olarak bilgi birikimimiz ile tecrübemiz ile her zaman siz gençlerimizin yanında olmak istiyoruz. Enerjinin Yıldızları projemizin hedefi de bu. Yüksek Gerilim Dalı’nı seçen siz değerli arkadaşlarımıza kapılarımız her zaman açık. Diplomalarınızı aldıktan sonra AEDAŞ’ta işiniz hazır” dedi.

Proje 2018’den bu yana devam ediyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan işbirliği çerçevesinde 2018 yılında hayata geçirildi. Proje çerçevesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında 11 ve 12. sınıflarda okuyan 136 öğrenciden 57’si ise Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki Yüksek Gerilim Dalı’nda eğitim alıyor.