En güzel balkon bahçe yarışması başvuruları başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Balkon Bahçe Yarışması için geri sayım başladı. 6 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan başvurular, 8 Mayıs’a kadar devam edecek. Bu yıl yarışmaya ek olarak Çatı ve Teras Bahçesi kategorisi eklendi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce her yıl düzenli olarak organize edilen En Güzel Balkon Bahçe yarışması için geri sayım başladı. 6 Mart tarihinde başlayacak olan başvurular 8 Mayıs’a kadar devam edecek. Başvuru sırasında tüm katılımcılar, yarışmaya katılmak istedikleri mekanlarının fotoğraflarını elektronik ortamda teslim edecek. Ön eleme dijital teslimler üzerinden yapılacak olup finale kalan yarışma mekanları, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Jüri değerlendirmesi 17-18 Mayıs’ta

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Kübra Tuğçe Bekrioğlu, Peyzaj Mimarı Hande Doru, Peyzaj Mimarı Fatma Yıldız, Köşe yazarı ve Çevre Gönüllüsü İsmail Haboğlu, Fotoğraf Sanatçısı ve AFSAK Dernek Başkanı İlhami Yetkin’den oluşan jüri üyeleri, 17-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında finale kalan katılımcıları değerlendirecek.

“Tüm vatandaşlarımız katılabilir”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada; “En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe Yarışması’nın düzenlenme amacı olarak halkın çevreye ve yeşile duyarlılığını artırarak daha yaşanılabilir çevreler, görsel kalitesi artmış kullanışlı mekanlar oluşturma hedefi olduğunu belirtti. Bu gayeyle yarışmadaki Kategorilerimiz; En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe, En Güzel Çatı ve Teras Bahçesidir. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların, yarışma tarihine kadar Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formları doldurduktan sonra bilgi alıp, başvuru işlemleri yapılabilecek” dedi.