"En Fazla Atıf ve H İndeksi" listesinde, ALKÜ’den 80 akademisyen yer aldı

Uluslararası sıralama kuruluşu AD Scientific Index’in “Türkiye’nin en başarılı 10 bin akademisyeni" listesine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden (ALKÜ) 80 akademisyen girmeyi başardı.

Uluslararası sıralama kuruluşu "AD Scientific Index"’in Google Scholar açık profillerine göre AD Scientific Index-2023 "Turkey Top 10.000 Scientists / Türkiye’nin en başarılı 10.000 akademisyeni listesi” adscientificindex.com adresinde yayınlandı. 216 ülke ve 195 bin 60 üniversite ve kurumdaki 1 milyon 82 bin akademisyenden oluşan listede yer alan Türkiye adresli en çok atıf alan ve en yüksek H index’ine sahip ilk 10 bin akademisyeni gösteren listede ALKÜ’de görevli 80 akademisyen de yer aldı. ALKÜ’nün en fazla atıf alan ve en yüksek H endeksine sahip akademisyeni Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu oldu. Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Bilen ikinci, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Engin Üngüren ise üçüncü sırada yer aldı. Listede yine İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Uyar dördüncü, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilgün Tatar da beşinci sırada gösterildi.

“Her yıl yükseliş trendi yakaladık"

Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kanoğlu, h-indeksi ve atıf sayısı sıralamasının yapıldığı listede ALKÜ’de görev yapan en yüksek göstergelere sahip birinci akademisyen olurken, aynı zamanda Türkiye sıralamasında da 462’inci sırada yer almayı başardı.

Değerlendirmelerde bulunan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, henüz yeni kurulan ve oluşum sürecini her geçen gün ilerleten bir üniversite olarak dünya genelinde yayınlanan bir listede ALKÜ’lü meslektaşlarını görmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Rektör Kalan, “216 ülke ve 195 bin 60 üniversite ve kurumdaki 1 milyon 82 bin akademisyenden oluşan listede en çok atıf alan ve en yüksek H index’ine sahip 80 akademisyenimizin bulunması ALKÜ’nün akademik sıralamalarında her geçen yıl gözle görülür bir yükseliş trendi yakaladığına işaret ediyor. Yıllar içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde akademik anlamda ilerleme sağladık. Öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel anlamda da önemli projelere imza atan tüm ALKÜ’lü akademisyenlere her türlü destek için yönetim olarak duyarlıyız. Özveri ile görevlerini yapan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Listede yer alan akademisyenlerimizi de tebrik ederek, en çok atıf alan ve en yüksek H index’ine sahip akademisyenlerimizin sayısının her geçen yıl daha da artacağına inandığımı belirtmek isterim” şeklinde konuştu.