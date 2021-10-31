banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Refakatçilere uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Mercedes-Benz Cumhuriyet Rallisi başladı!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Elektriğe her an zam gelebilir!
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Hulki Cevizoğlu'dan ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi

Emre Kaya Antalya’da hayranlarıyla buluştu

Pandemi nedeniyle yaşanan yasakların ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, önce Antalya, ardından Finike’de hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

ANTALYA 31.10.2021, 15:55
Emre Kaya Antalya’da hayranlarıyla buluştu

Pandemi nedeniyle yaşanan yasakların ardından sahnelere hızlı bir dönüş yapan Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, önce Antalya, ardından Finike’de hayranlarına keyifli saatler yaşattı.

Antalya’nın en gözde mekanlarında kendi bestelerini seslendirdikten sonra akustik arabesk rüzgârı estiren Emre Kaya, ardından Finike’ye geçip, bu kez Finike Belediyesi tarafından organize edilen Cumhuriyet Konserinde halkla buluştu.

Finike Festival Alanı’nı hınca hınç dolduran hayranlarının karşısına yoğun tezahüratlarla çıkan Emre Kaya, bu coşku karşısında sahnede fırtına gibi esti. Söz ve müziği kendisine ait eserlerini hayranlarının vokalistliği ile seslendiren Emre Kaya, bu unutulmaz anları ölümsüzleştirmek için selfie yaparak, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Tüm eserlerini hatasız seslendiren hayranlarını tebrik eden ünlü sanatçı, “Bir söz yazarı, besteci için eserlerinin böylesine güzel seslendirilmesi kadar onur veren başka bir mutluluk olamaz” dedi.

Dinlenme rekorları kıran son eseri “Tebessüm” ile de coşkuya tavan yaptıran Emre Kaya, tüm izleyicilerine cep telefonlarından bu şarkıyı çalıp birlikte seslendirmeyi istedi. Bunun üzerine herkes cep telefonlarını açarak, Finike’yi “Tebessüm” ile adeta inletti.

Dinleyenlerin adeta yerinde duramayıp dans ettiği eserlerinin yanı sıra duygu yüklü besteleriyle de romantik anlar yaşatan Emre Kaya, en ön saflarda kendisini izleyen engelli bir kız çocuğunun da yanına giderek, onun fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmedi.

Hayranlarının yoğun tezahüratları nedeniyle konserini uzatmak zorunda kalan Emre Kaya, finali ise etkinliğin anlam ve önemi nedeniyle “Cumhuriyet Marşı” ile yaptı. Alanı dolduran hayranlarıyla seslendirdiği marşı okuduktan sonra “Canımız yoluna feda” dediği Cumhuriyet’in önemine vurgu yapan Emre Kaya, Cumhuriyeti armağan eden Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitleri yad ederek, sahneden indi.

Programın son bölümünde sahneye çıkan Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ise “Bütün Finike’yi buraya yığdınız” diyerek, Emre Kaya’yı tebrik etti.

Enerjisiyle tam üç saat sahnede kalan Emre Kaya, konser çıkışı ise izdiham oluşturan hayranlarının selfie isteğini geri çevirmedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 11 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Kayserispor 11 14
11. Adana Demirspor 10 13
12. Sivasspor 11 12
13. Başakşehir 10 12
14. Gaziantep FK 10 12
15. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 10 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 11 10
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3