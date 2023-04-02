Emlak alım satım ve kiralamada ’Sözleşme’ uyarısı

Emlak sektöründe oluşan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için arabuluculuk sisteminin düzenlendiğini hatırlatan GAZEMDER Başkanı Türker, emlakçılarla ev sahibi ve kiracılara seslenerek; alım satım ve kiralama işlemlerinde sözleşme yapılmasını istedi.

Gazipaşa Emlakçılar Derneği (GAZEMDER) Başkanı Savaş Türker, emlak piyasasında yaşanan dalgalanmaların ciddi hukuki sonuçlar doğurmaya başladığını belirterek, ev sahibi ve kiracılar arasında yıllarca süren davaların arabuluculuk sistemi ile 90 günde çözülebileceğini söyledi. Başkan Türker, emlakçılarla ev sahibi ve kiracılara seslenerek; alım satım ve kiralama işlemlerinde sözleşme yapılmasını istedi.

Dava sürecinde hem zaman hem maddi kayıp oraya çıkıyor

Gayrimenkul sektörünün ekonomi açısından büyük öneme sahip olduğunu hatırlatan Türker, “Ülkemiz ekonomisinin en önemli parçalarından birisi olan gayrimenkul sektöründe gayrimenkul hukukuna ilişkin sorunların çözümüne yönelik son yıllarda önemli birçok adım atılmaya devam edilmektedir. Bu çalışmalar ışığında gayrimenkulün inşasından başlayıp; satın alınması, satılması ve kiralanması aşamalarında ortaya çıkan birçok iş ve işlemin çözümüne yönelik düzenlemelere gidilmiştir. Maalesef birçok kişi bu tür işlemler sonucunda oluşan dava süreciyle zaman ve maddi kayıplara uğrayabilmektedir. Özellikle son dönemlerde emlak piyasasındaki dalgalanmalar başta ev sahipleri ve kiracılar arasında ciddi hukuki sonuçlar doğurmaya başlamıştır” dedi.

Çözümü için önemli adımlar atıldı

Sektörde oluşan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için arabuluculuk sisteminin düzenlendiğini ifade eden Türker, “Oluşan bu durumun önüne geçebilmek için başta kiralamalardan doğan ihtilaflar olmak üzere gayrimenkul sektöründe miras, boşanma, ticari ortaklıkların sonlandırılması, kentsel dönüşüm, paylaşılamayan gayrimenkul ve icra gibi çeşitli sebeplerden oluşan konularda uzlaşma sağlanması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme ve kanun ile arabuluculuk sistemi düzenlenmiştir. Böylelikle başta ev sahipleri ile kiracılar arasındaki ihtilaflar dava açılmadan önce arabuluculuk sistemiyle giderilmeye çalışılacaktır. Tarafların 90 gün içerisinde ihtilaflarını çözülmesi beklenecektir. Uzlaşma sağlanamaması durumunda taraflar mahkeme yoluna gidebilecektir” diye konuştu.

Sözleşmeye uyulması gerekir

Emlakçılarla ev sahibi ve kiracılara seslenerek; alım satım ve kiralama işlemlerinde sözleşmeye uyulmasını isteyen GAZEMDER Başkanı Savaş Türker, “Gazipaşa Emlakçılar Derneği olarak, özellikle gayrimenkul hukuku konusunda sorunların önüne geçilebilmesi için tarafların ve meslektaşlarımızın alım satım ve kiralama işlemlerinde sözleşme kullanımına önem vermelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Sözleşme ile kayıt altına alınan işlemlerde tarafların haklarının korunması yönünden hem arabuluculuk sistemi hem de mahkeme sürecinde kendilerine katkı sağlayacağını önemle belirtiyorum” şeklinde konuştu.