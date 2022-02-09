EMITT Fuarı’nda Antalya ilgisi

25. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, Emitt kapılarını açtı. Yaklaşık 30 ülke, yüzlerce ve işletmenin katıldığı fuarda Antalya standı büyük ilgi gördü.

Turizmin başkenti Antalya Büyükşehir ve ilçeleriyle birlikte bir bütün olarak kültürel, tarihi ve doğal değerlerini tanıttı. Stantlarda yöresel ürünlerle birlikte kültürel değerler öne çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk olarak Döşemealtı standını ve Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret ederek çalışanlarına başarılar diledi.

“Fuarda üçlü görüşme”

Daha sonra Başkan Genç, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ile birlikte üçlü görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra, Başkan Böcek; dünyaca ünlü, coğrafi işaretli Döşemealtı El Halısı tezgahına geldi. Başkan Böcek, Turgay Genç’in başarılı bir Belediye Başkanı olduğunu ve onun başarısıyla her geçen gün Döşemealtı değer kazandığı bu başarıyı ilmek ilmek adeta halı dokur gibi özenle çalıştığını söyledi.

“İmamoğlu ziyaret etti”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya standında Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanlarıyla buluştu. Konu Antalya oldu. Antalya’nın ünlü Hadrianus, Üç Kapılar’ ının önünde sohbet ettiler. Kültür, tarih ve doğal güzelliklerin merkezi olan Döşemealtı; özellikle bu fuarda gizli kalmış kültür varlıklarımızdan Evdir Han’ı seçti. Standı kabartmalı Evdir Han’ ın ünlü kapısı süsledi.