Emekliye ayrılan personele plaket töreni

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, emekliye ayrılan personel için düzenlenen plaket töreninde “Çocuklarımızı büyüttüğümüz sokaklara hizmet ederek çalışma yaşamını kat etmiş olmanın altı çizilmesi gerekiyor” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nde uzun yıllar görev yapan Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürü Arif Kuş, Nuray Ertunç, Ayla Aydın, Halil Altundağ, Mustafa Uluşan, Ahmet Yıldız, Durmuş Özçelik, Altan Taş, Mustafa Özkan, Nadir Güçlü, Turgay Kurt, Yusuf İçen ve Atilla Pınar emekliye ayrıldı. Başkan Uysal, emekliye ayrılan personele düzenlenen törenle plaketlerini takdim etti.

Başkan Uysal, herkese emekleri için teşekkür ederken, “Sizler, topluma, insanlığa ve yaşadığı şehre hizmet ederek çalışma yaşamını tamamladınız” dedi. Bunun çok büyük bir şans olduğu kadar bir sorumluluk olduğunu da dile getiren Başkan Uysal, sözlerine şöyle devam etti: “Çocuklarımızı büyüttüğümüz sokaklara hizmet ederek çalışma yaşamını kat etmiş olmanın altı çizilmesi gerekiyor. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantınızda da kamu yararı, toplumcu düşünce, kent ve ülke yararı, insanlık yararı üzerine topluma ciddi mesajlar vereceğinizi biliyorum. Ömür boyu da bu çizgiyi taşıyacağınızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Bundan sonraki yaşamınızda da huzur ve mutluluk diliyorum.”