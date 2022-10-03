Emekliler Meclisi’nden ‘Yaşlılıkta nefes teknikleri’ semineri

Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi, ‘Yaşlılıkta nefes teknikleri’ semineri düzenledi. Uygulamalı seminerde katılımcılar doğru nefes tekniklerini öğrenme imkanı buldu

Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Emekliler Meclisi, ‘Doğru nefes sağlıklı yaşam’ sloganıyla ‘Yaşlılıkta Nefes Teknikleri’ konulu seminer düzenledi. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Antalya Kent Konseyi Emekliler Meclisi Başkanı Mustafa Cengiz, nefes teknikleriyle ilgili sunum yaptı.

Nefesle gelen mutluluk

Nefes tekniklerini uygulamalı olarak anlatan Mustafa Cengiz, bu tekniklerin doğru uygulanması halinde bireyin nefes alarak mutluluğu yakalayabileceğini söyledi. Katılımcılar da uygulamaları yaparak doğru nefes tekniklerini öğrendi. Nefesin önemli bir aracı olduğuna işaret eden Cengiz, “Nefes bir aracıdır; bütün işlerin, heyecan ve mutlulukların, coşkuların, azmin, sevginin, şefkatin aracısı, bir adım öncesidir. Nefes yaşamanın, var olmanın ta kendisidir. Yaşam nefesle başlayıp nefesle sürüyor ve nefesle bitiyor. Hayatın her anında nefes var” dedi.

Egzersiz program önerisi

Nefes çalışmalarının kişisel gelişim, var olan bir rahatsızlığı iyileştirmek ve sağlıklı bir yaşam için yapılabileceğini kaydeden Cengiz, diyafram nefesinin önemini aktardığı sunumunda, “Yıllarca tembelleşen diyafram kasımızı istekli olarak yeniden işler hale getirmek, yeniden düzenli bir çalışma temposuna sokmak gerekir. Yaşlılıkta nefes yeniden yapılandırılmalıdır. En ideal nefes dakikada 6 nefestir. Kendimizi yakaladığımız her an nefesimizi kontrol etmeliyiz. Nefes alışımıza dikkat ettiğimizde fiziksel ve duygusal çözülmeler olur ve potansiyelimizi kullanma şansımız artar. Kendinize bir şans daha verin, bir aylık ve 3 aylık programlar yaparak nefes ve egzersiz programı hazırlayın ve uygulamaya başlayın. Yararlarını kısa sürede fark edeceksiniz” ifadelerini kullandı.