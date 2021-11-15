Emekli Kahvesi açılışa hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin emekli vatandaşların konforlu bir ortamda kaliteli vakit geçirmelerini sağlayacak İsmet İnönü Kent Meydanı’ndaki Emekliler Kahvesi Projesi’nin yapımı tamamlandı. Proje kapsamında kadın kooperatiflerinin ürünlerini sergileyip satabileceği yöresel ürün pazarı da hizmet verecek.

Atıl bina yenilendi

Muratpaşa ilçesi İsmet İnönü Kent Meydanı içerisinde atıl durumda olan binada Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenme çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler tarafından binada baştan aşağı başlatılan tadilat çalışmaları kapsamında mevcut binanın çatısında izolasyon, zemin duvarlara seramik döşemesi, duvar işleri, iç ve dış cephelerin yenilenmesi gibi bakım ve tadilat işleri yapıldı.

Emekçi kadınlara yöresel ürün pazarı

İsmet İnönü Kent Meydanı’ndaki Emekliler Kahvesi’nin 200 metrekaresi emekli vatandaşların nezih bir ortamda keyifle sohbet edip, ücretsiz çaylarını içerek dinlenme fırsatı bulabilecekleri bir yer olurken, diğer 200 metrekarelik alanda ise emekçi kadınların ürünlerini satabileceği yöresel ürün pazarı da yer alacak. Kadın kooperatifleri bu alan içerisinde kendi ürünlerini sergileyip satış yapabilme imkanı bulacak.