Emek Mahallesinde kaldırım çalışması

Manavgat Belediyesi, Cumhuriyet Polis Karakolu, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu, Aile Sağlık Merkezi gibi kurumların yanı sıra sürücü kurslarının yoğun olarak kullandığı Emek Mahallesi 3044 Sokakta kaldırım çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım çalışması kapsamında toplam bin 200 metrekarelik alan kaplanarak vatandaşların kullanımına hazır hale getirilecek. Başkan Şükrü Sözen, “ Emek Mahallesi’nde yürüttüğümüz kaldırım çalışmamızın tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız güvenli ulaşıma kavuşmuş olacak. Halkımıza yer ve zaman mefhumu gözetmeden çözüm odaklı hizmet götürmeye gayret ediyoruz. Manavgat Belediyesi, her geçen gün büyüyen Manavgat’ın ihtiyaçlarına ayrımsız ve ayrıcalıksız bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir” dedi.