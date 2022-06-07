Elmalı’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Elmalı ilçesinde bir şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada metamfetamin, eroin ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Elmalı ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; Ramazan Çetin isimli şahsın üzerinde ve evinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Elmalı Merkez Jandarma Kara Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada, 3 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.