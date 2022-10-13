Elmalı’da kadınlar, altın bitki safranı toprakla buluşturdu

Kırsal kalkınma hamleleri ile Antalya’da tarımsal ürün çeşitliliğini arttırılmasına destek sunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, altın bitki olarak bilinen ’safranı’ kadın kooperatifleri aracılığıyla Elmalı’da toprakla buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nün temin ettiği safran soğanı tohumlarının ekimi Elmalı Çukurelma ve Yakaçiftlik Mahallelerinde gerçekleşti. Toprak Ana ve Yedirenk Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifleri ile birlikte gerçekleştirilen proje ile safran bitkisinin bölge halkına ve kadın üreticilere ek gelir sağlaması hedefleniyor. iki dekar tarım alanına safran soğanı ekimi yapan kadın üreticiler büyükşehir belediyesinin sunduğu eğitimler ve desteklerden en verimli şekilde yararlandıklarını belirtti.

"Büyük fırsat"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Mühendisi Nida Kalkan da proje ile ilgili şu bilgileri verdi: “Safran bitkisi altın bitki olarak biliniyor ve çok değerli bir bitki. Ülkemizde özellikle Safranbolu ve Amasya bölgelerinde çok verimli bir şekilde yetiştiriliyor. Bu ürünümüzü iklim şartlarının uygun olduğunu belirlediğimiz Elmalı’da denemek istedik. Kadın kooperatiflerimizle birlikte belirlediğimiz alanlarda safran soğanlarımızın ekimini gerçekleştirdik. Verimli bir üretim gerçekleştirdiğimiz takdirde bölgede yaygınlaştırılması yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekonomik değeri yüksek olduğu için bölge halkımıza iç gücü ve gelirlerini arttırmak için büyük bir fırsat olarak görüyoruz.”

"İstenen sonuç alınırsa, ekim alanı genişleyecek"

Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Yıldız Öztekin ise safran soğanı desteğinin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Özellikle İran ve çevre ülkelerde son derece yüksel üretimi yapılan ve iyi kazançlar elde edildiğini bildiğimiz safran bitkisinin ülkemizde de üretiminin artması gerektiğini düşünerek yola çıktık. Elmalı ilçemizin bu bitki için iyi bir yetişme alanı olabileceğini yapılan çalışmalarla gördük. Elmalımız ile safran bitkisini buluşturarak kadınlarımızın ve çiftçilerimizin çok iyi bir kazanç sağlayabileceği bir alan açmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizle gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. Çiçek oluşumlarını kontrol edeceğiz istenen sonuç alınırsa ekim alanlarımızı arttırarak yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

"Geliri kadınlara"

Yedirenk Sosyal Dayanışma Üretim ve İşletme Kadın Kooperatifi Başkanı Ayten İnce de, ekim öncesi kooperatife üye kadınların Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği eğitimlere katıldığını ifade ederek, “El ele vererek Antalya’mız için kadınlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretim çalışmaları iyi sonuç verdiği takdirde ekonomik bir kazanç elde etmeyi hedefliyoruz. Elde ettiğimiz kazançları kadınlarımıza eşit bir şekilde dağıtacağız” dedi.

Çukurelmalı üretici Saliha Alagöz ise adını duydukları ama daha önce hiç görmedikleri safran soğanlarını ilk defa ektiklerini söyledi. Safranın dikimi ve üretimi kolay bir ürüne benzediğini söyleyen Alagöz, kısa sürede olumlu ve iyi sonuçlar almayı umduklarını belirtti.