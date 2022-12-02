Elmalı’da kadın çiftçilere eğitim verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi’nde örtü altı tarım yapan kadın çiftçilere biyolojik mücadeleyle ilgili eğitim vererek, tuzak dağıtımı yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda ilçelerde üreticiye her alanda destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ziraat mühendisleri Elmalı ilçesi Yakaçiftlik Mahallesi’nde örtü altı sera üretimi yapan kadın çiftçilerle buluştu. Kadın üreticilere örtü altı tarımda biyolojik mücadele ve entegre mücadele ile ilgili eğitim verildi. Üreticileri daha verimli ve daha az kayıplı tarım için bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimde, üreticilerden biyolojik metotları uygulayarak daha az kimyasal kullanmayı alışkanlık haline getirmeleri istendi. Eğitim sonunda kadın üreticilere 2 bin 500 adet sarı ve mavi tuzağın çiftçilere dağıtımı da gerçekleştirildi.

Eğitime katılan Hamide Aydın, bildiklerinin yanında seralarda uygulayabilecekleri bilmedikleri bir çok teknik öğrendiklerini belirterek, eğitimin son derece yararlı olduğunu söyledi.