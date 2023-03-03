Elmalı “Diyaliz Merkezi Hizmet Binası” protokolünü imzaladı

Vali Ersin Yazıcı, hayırseverler Ayşe Öztekin ile Elmalı ilçesinde Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arsa üzerinde yapılacak olan “Diyaliz Merkezi Hizmet Binası” protokolünü imzaladı.

Vali Ersin Yazıcı, hayırsever Ayşe Öztekin ile Elmalı ilçesinde Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arsa üzerinde bin 500 metrekare kapalı alana yapılacak olan “Diyaliz Merkezi Hizmet Binası” protokolünü imzaladı. Vali Yazıcı başkanlığında Antalya Valiliğinde düzenlenen protokol törenine İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, Elmalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Birkan Karıklar, hayırsever Ayşe Öztekin ve hayırseverin yeğeni İzzet Öztürk katıldı.

“Şehrimize yapmış olduğunuz bu katkı bizler için çok değerli”

Protokoldeki imza törenine hayırsever Ayşe Öztekin’e teşekkür ederek başlayan Vali Yazıcı; “Bugün yine çok hayırlı bir iş için bir aradayız. Turizmin lideri Antalya’mız hayırseverler noktasında da hiç şüphe yok ki lider şehir. Hayırseverlerimiz eğitimden sağlığa birçok noktada şehrimize değer katmaya devam ediyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Türk milletinin yardımlaşma tezahürünün en güzel örneğisiniz. Allah sizin gibi gönlü güzel insanlarımızın sayısını arttırsın. Şehrimize yapmış olduğunuz bu katkı bizler için çok değerli. Hayırseverimize yaptığı katkılardan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“El birliğiyle şehrimize katkı sunacağız”

Antalyalı hayırseverlerin hayır noktasında çok duyarlı olduklarına dikkat çeken Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Antalyalı hayırseverlerimiz hayır noktasında çok duyarlı. Güzel bir hayır yapıyorsunuz. Antalya’mız gerçekten hayırsever konusunda çok şanslı. Rabbim hayrınızı kabul etsin. İnşallah hayırseverlerimiz ile birlikte el birliğiyle şehrimize katkı sunmaya devam edeceğiz.”

“İnşallah hastalarımıza şifa olacak”

Protokol için Vali Yazıcı’ya teşekkür ederek temel atma törenine davet eden hayırsever Ayşe Öztekin; “Paranın bir önemi yok. Bu bina ile inşallah hastalarımız şifa bulacak ve diyaliz için uzağa gitmek zorunda kalmayacak. Bu da bizi çok mutlu edecek. Sizleri de temel atma törenine Elmalı’ya bekliyorum” dedi.

“Bu hayır gerçekten gönül işi”

Hayırsever Ayşe Öztekin’e temel atma törenine geleceğine dair söz veren Vali Yazıcı; “Her zaman söylediğim gibi, yapılan bu hayırlar sadece para ile olmuyor. Para tek başına yeterli değil. Bu hayır gerçekten gönül işi. Gönlü güzel insanlarımıza nasip oluyor. İnşallah temel atma törenini Elmalı’da birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

12 ayda tamamlanacak

İmzalanan protokolle, Elmalı ilçesinde Devlet Hastanesi’nin bulunduğu arsa üzerinde bin 500 metrekare kapalı alana yapılacak olan “Diyaliz Merkezi Hizmet Binası”nın 12 ay içerisinde tamamlanacağı bilgisi verildi.