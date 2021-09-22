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Elmalı Bayındır Mahallesi yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Bayındır Mahallesi bağlantı yolunda genişletme ve yenileme çalışması başlattı.

ANTALYA 22.09.2021, 13:43
Elmalı Bayındır Mahallesi yolu yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Bayındır Mahallesi bağlantı yolunda genişletme ve yenileme çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elmalı-Antalya karayolundan başlayarak Bayındır Mahallesi’ne ulaşan 2 buçuk kilometrelik yolda stabilize asfalt çalışmalarına başladı. Ulaşımda güçlük yaşanan eski yolda yapılan kazıma ve genişletme çalışmalarıyla yol daha konforlu ve güvenli bir hale gelecek. Yol ile birlikte şarampol çalışmalarını da yapan ekipler kış aylarında yaşanan sıkıntıların önüne geçecek.

“Stabilize asfalt”

Bayındır Mahallesi Muhtarı Mehmet Sarıca, “Mahallemize bağlantıyı sağlayan ana yolumuzdaki bozukluklar nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları Elmalı’da muhtarlarla gerçekleşen toplantıda Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Muhittin Böcek’e ilettik. Toplantıda yolumuzun yenilenmesi için talimat veren başkanımızın verdiği sözler bir bir yerine getiriliyor. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri, ilçe belediyemizle birlikte mahalle yolumuzu baştan sona yenilemeye başladı. Stabilize asfalt olacak yolumuzda aynı zamanda genişletme çalışmaları da yapıyorlar. Yolumuz her zamankinden daha modern daha güvenli hale getiriliyor” dedi.

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