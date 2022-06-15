Elmalı ATASEM’de yıl sonu sergisi heyecanı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı Atatürk Sanat Eğitim Kurslarında eğitim alan kursiyerlerin, yıl boyu yaptıkları el emeği göz nuru eserler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ATASEM Birim Sorumlusu Elvan Asutay, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kursların yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Asutay, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek’in destekleriyle mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, sosyal kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak üzere faaliyetlerimize devam etmekteyiz” dedi.

Eserler büyük ilgi topladı

Açılış konuşmasının ardından sergiyi gezen protokol ve vatandaşlar el emeği göz nuru ürünlere hayran kaldı. Eserler büyük beğeni topladı. Kursiyerlerin yıl boyunca özenle ortaya çıkardıkları eserlerin yer aldığı sergide, kösele çanta, kumaş boyama, dekoratif ahşap süsleme, dekoratif ev aksesuarları, seramik biçimlendirme, çeyiz odası, giyim, seramik süsleme, takı yapımı, örgü, hat sanatı, resim, ebru sanatı, ipek koza, sepet örücülüğü, makrome, tığ ve şiş örücülüğü, şerit örme, iğne oyası, keçe yapımı, örgü, turistik ve hediyelik eşya ürünleri tanıtıldı.

ATASEM Sergisi’nin açılışına Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Elmalı Belediye Meclis Üyeleri, ATASEM Yaygın Eğitim Şube Müdürü Necdet Hürdoğan Aslan, Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Ayhan Dumlupınar, Elmalı ATASEM Sorumlusu Elvan Asutay, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.