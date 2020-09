Elif Su’dan, uluslararası müzik yarışmasında büyük başarı

Antalya’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Elif Su Eroğlu, İngiltere’de 27 ülkeden 214 gencin katıldığı 3’üncü New Talent British International Youth Müzik Yarışması’nda kemanıyla gösterdiği performansla birinci oldu.

5 yıldır keman çalan Konyaaltı Hurma Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Elif Su Eroğlu, bu yıl İngiliz Müzik Topluluğu ile işbirliği içinde üçüncü kez İngiltere’de düzenlenen ‘New Talent British International Youth Müzik Yarışması’nda’ kemanıyla gösterdiği performansla birinci oldu. 27 ülkeden 214 gencin katıldığı müzik yarışmasında tek Türk katılımcı olan Elif Su Eroğlu aldığı birincilikle Türkiye’nin gururu oldu. Çalışmalarını ünlü keman öğretmeni Daniya Kaynova ile sürdüren Eroğlu, bu derecesiyle birlikte uluslararası müzik yarışmalarında dokuzuncu kez birincilik elde etti.

"Gururlandım"

Eroğlu, Türkiye’yi temsil ettiği yarışmada aldığı derece için gururlu olduğunu kaydetti. Yarışmaya katılan tek Türk olduğunu duyunca daha çok çalıştığını kaydeden Eroğlu, pandemi nedeniyle İngiltere’deki yarışmaya online katıldığını aktardı. Eroğlu, "Güzel ve büyük bir organizasyondu. Öğretmenimin gözetiminde, Koray Çal’ın piyanosu eşliğinde video çektik ve İngiltere’ye gönderdik. Yarışma sonuçları 214 katılımcı ve jüriler canlı yayındayken yapıldı. Ben de Türk bayrağımızla hazır şekilde bekledim, derecemin ne olduğunu bilmiyordum. Sonra beni bayrağımızın görüntüsüyle beraber ana ekrana aldılar ve birinci olduğumu anons ettiler. Çok sevindim, ülkem ve ailem adına çok gururlandım" dedi.

Pandemi sürecinde evde kalması nedeniyle daha çok kemana zaman ayırdığını dile getiren Eroğlu, “ Keman perdesiz ve zor bir enstrüman. Başarılı olmak için her gün çalışmak gerekiyor. Yoksa parmak ve kulak hassasiyetiniz kaybolabiliyor. Ben çok şanslıyım çünkü iyi bir öğretmenim ve bana her zaman destek olan bir ailem var. Hayatımda sadece keman yok, arkadaşlarımla online oyunlar oynuyoruz. Resim yapmayı çok seviyorum. Dans etmeyi de seviyorum. Müzik dinliyorum. Çoğu klasik müzik oluyor ama güncel pop müziklerini de seviyorum. Cep telefonum genelde ailemin kontrolünde oluyor. Eskiden buna biraz canım sıkılsa da cep telefonu olmadan gün içinde yapacak daha çok şey buluyorum. Her çocuk mutlaka bir enstrüman çalmalı. Ne kadar çok insan müzik yaparsa o kadar mutlu bir dünya olur diye düşünüyorum."ifadelerine yer verdi.