Kepez Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi (AÜ) arasında elektrikli otomobil tasarımı ve Ar-Ge işbirliği protokolü imzalandı. İki kurum, Antalya Bilim Merkezi’nde elektrik enerjisiyle çalışan otomobil tasarımı ve Ar-Ge çalışması yapacak.

Kepez Belediyesi’nin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda, 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, teknolojiye katkı sağlamaya başladı. 14 bilimsel sergi alanı ve 6 atölyesi ile alanında Türkiye’nin en büyüklerinden biri olmaya aday Antalya Bilim Merkezi, elektrikli otomobil üretmeye hazırlanıyor. Deneme eğitimleriyle kapılarını açan ve Ağustos ayında resmi açılışı yapılacak olan merkezde, otomobil tasarımı ve Ar-Ge çalışmaları Akdeniz Üniversitesi (AÜ) desteği ile yapılacak.

AÜ ile elektrikli otomobil protokolü

Kepez Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan toplantısında, Kepez Belediyesi ile AÜ arasında elektrikli otomobil tasarımı ve Ar-Ge işbirliği protokolü yapılması amacıyla Belediye Başkanı’na yetki verilmesi oybirliği kabul edilmişti.

Antalya Bilim Merkezi’nde düzenlenen törenle de iki kurum işbirliği protokolüne imza attı. Protokolü, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan imzaladı.

Tütüncü, AÜ Türkiye’nin gözbebeği

İmza töreninden önce Rektör Özkan ve beraberindeki heyet, Başkan Tütüncü’nün rehberliğinde Antalya Bilim Merkezi’ni gezdi. Gezinin ardından düzenlenen törende konuşan Tütüncü, yüksek öğretimde önemli bir marka olan AÜ’nün, Türkiye’nin yüksek öğretimde önemli bir markası ve bilimsel gelişime ciddi katkılar sağlayan gözbebeği kurumlarından birisi olduğunu söyledi. Antalya’da bilim, sanat, kültür adına çok önemli projeler yapan kurumların başında Kepez Belediyesi’nin geldiğini aktaran Tütüncü, “Eski Dokuma Fabrikası’nı, şehrin önemli bir endüstriyel mirası olarak kabul ederek, ilimle, kültürle, sanatla ve çevreci projelerle bir yaşam alanı olarak kent sakinlerine armağan ettik.”dedi

“Bilim merkezi 13 yıllık yolculuğumuzun en güzel eseri”

Dokuma alanında kurdukları en büyük hayalin bilim merkezi olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Antalya Bilim Merkezi’ni, 2014’te kurmaya karar vermiştik. Fiili çalışmalarımız TÜBİTAK ile 2015’te başlamıştı. 2015’ten bugüne heyecanlı bir çalışmayı, TÜBİTAK ile sürdürdük. Bu önemli eserimiz açılış aşamasına geldi. Biz, ülkemizin gençlerinin bilimle, bilgiyle, kültürle ve sanatla konuşmalarını istiyoruz. Belediyeciliği de bu anlamda farklı algılıyoruz. Belediyenin, yol, asfalt, park, imar gibi temel görevleri var. Bunlar zaten belediyelerin vazifeleri. Bir belediye, nesle hizmet edebiliyorsa, bir gelecek inşasına katkı verebiliyorsa ve bizden çok daha fazla yaşayacak eserler inşa edebiliyorsa o zaman bambaşka bir yerde duruyor demektir. İşte bilim merkezi, 13 yıllık yolculuğumuzun en güzel eseridir.”

Bilim merkezi üniversitelerin reklam yüzü olacak

Hakan Tütüncü, Antalya Bilim Merkezi’ne katkı verecek olan bütün gerçek ve tüzel kişileri çok önemsediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Üniversiteler bilimin üretildiği yerlerdir. Antalya Bilim Merkezi, üniversitelerin ürettiği bilimi, pazara çıkaracak, rafa koyacak ve markete yerleştirecek bir ortam olacak. Elektrikli otomobil tasarımıyla ilgili işbirliğimiz hem üniversitemize hem de hem de Antalya Bilim Merkezi’ne katkı sağlayacak. Günün sonunda kazanan bu şehrin gençleri, bilim tutkunu hemşehrilerimiz olacak.”

Bilim merkezinden Ar-Ge çalışmalarına dev destek

Bu işbirliği protokolünün odağında iki şey var. Birisi elektrik enerjisiyle yeni otomobillerin yapılacak olması, aktüel bilimsel bir konu üzerinde odaklanacağız. Sürdürebilirlik bakımından ikinci bir husus var ki, imzaladığımız protokolde Ar-Ge faaliyetleri de olacak. Metrekare olarak ve bilimsel sergileriyle alanında Türkiye’nin en büyüğü olan Antalya Bilim Merkezi, 6 özel atölyesiyle de Ar-Ge çalışması yapmak isteyenlerle, okulda görmüş olduğu teorik bilgileri pratik deneyimlerle zihnine daha farklı yerleştirilecek olan gençler için de çok özel bir ortam olacak.

AÜ desteği bilimsel gelişmeyi güçlendirecek

Atölyeler kısmında da çok iddialı olan Antalya Bilim Merkezi’ne, sürdürülebilirlik adına AÜ’nün verdiği Ar-Ge desteği bambaşka neticeler doğuracaktır. Güçlerimizi birleştirme konusunda gösterdiği üstün özen, dikkat ve geniş gönüllülükten dolayı Özlenen Özkan Hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. AÜ ile Kepez Belediyesi güçlerini birleştirmesi Antalya’da bilim merkezi özelinde, gelecek kuşaklara ve bilimsel gelişmeye pozitif katkılar meydana getirecektir. Bilim merkezimizde önemli gelişmelere birlikte tanık olacağız.

“Bilim merkezinin gençleri önemli başarılara imza atacak”

Önümüzdeki süreçte AÜ’nün, diğer meslek odalarının, bilim insanlarımızın vereceği katkılarla Antalya Bilim Merkezi’nde önemli başarılara imza atacak gençler çıkacak. O gençler, önemli başarı hikâyeleri yazacaklar. Biz de bir kenara çekilip onların başarı hikâyelerinde payımızın olduğu düşüncesiyle mutluluğu ve onuru yaşayacağız. O gençlerimiz, milletimizin kıvancı, övüncü olacaklar.”

Rektör Özkan, “bilim merkezi gurur verici”

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da konuşmasında şunları ifade etti:

“Binaya girerken 30 yıl öncesinin fabrika binası gözlerimin önüne geldi. Bir arkadaşım vesilesiyle çocukluk yıllarım bu bölgede geçti. Bu alanın bilimle buluşmuş olması, bir bilim insanı olarak benim için çok kıymetli. Dokuma’da Antalya Bilim Merkezi’ni kurmanız Kepez, Antalya ve Türkiye için hakikaten çok gurur verici.

“Kepez ile kaliteli işlere imza atacağız”

Üniversitelerin bir kaç görevi var; bir tanesi kaliteli öğrenci yetiştirmek, ikincisi bilim üretmek ve üçüncüsü de bilimi halkla buluşturmak. Üniversitelerin her zaman belediyelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde olması çok kıymetlidir. Antalya Bilim Merkezi, çok güzel bir yer olmuş. Bir anne, bir Antalyalı bir bilim insanı olarak bu bilim merkezini şehri kazandırmasından dolayı Hakan Başkan’ı kutluyorum. AÜ olarak Antalya Bilim Merkezi’ne her türlü desteği vereceğiz. Burada harika bir iş çıkarıldı. İnsanların yaptıkları isimlerinin arkasında geliyor. Eminim bundan onlarca yıl sonra Hakan Tütüncü’nün ismi bu bilim merkezi dolayısıyla gıpta ile anılacak. Bilime, teknolojiye meraklı çocukların elinden tutmamız gerekiyor. O zaman bizi uzayda, tıpta kimse tutamaz. Bu işbirliği sayesinde Kepez Belediyesi ile kaliteli işlere imza atacağız.”

Antalya Bilim Merkezi’nde elektrikli otomobil tasarımı

İşbirliği protokolü ile çevre dostu elektrikli araç tasarımı yaparak ve geliştirerek, bu alana yönelik gençlerde ilgi uyandırılması amaçlanıyor.

Antalya Bilim Merkezi’nde tasarımı yapılacak elektrikli otomobille yarışmalara, sergilere katılacak. İki kurum elektrik enerjisiyle çalışan otomobil tasarımı yaparak, ülkenin bu alandaki birikimine ve gelişimine katkı sağlanması da hedefleniyor.

İmzalanan protokolle, elektrikli otomobil geliştirmek amacıyla Antalya Bilim Merkezi’nde, AÜ’nün öğretim elemanları ile gönüllü lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımıyla sürdürülebilir bir Ar-Ge ortamı oluşturulacak.