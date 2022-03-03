Elektrikli araç eğitimleri başladı

Elektrikli araçların kullanımı ve şarj istasyonları konusunda merak edilenler TEHAD tarafından Antalya’da düzenlenen eğitimle anlatıldı. Eğitime 10 ayrı şehirden katılan katılımcılar, araç teknolojileri ve şarj İstasyonları1.seviye eğitim programını tamamladı.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Antalya Temsilciliği öncülüğünde elektrikli araçlar ve şarj istasyonları hakkında merak edilenlere cevaplar arandı. Kemer’de düzenlenen araç teknolojileri ve şarj İstasyonları 1.seviye eğitim programıyla elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının türleri, güçleri, kurulumu ve elektrik şebeke alt yapıları ile alana getirilen elektrikli araçların özellikleri anlatıldı.

“Araç sahiplerinin alışkanlıklarını değiştireceğiz”

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Akademisyen ve Elektrikli Gelecek Platformu Kurucusu Işık Tunçel, küresel ısınmanın yoğun olarak hissedildiği şu günlerde temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılması gerektiğini söyledi. Tunçel, her geçen gün artan elektrikli ulaşımın Türkiye genelinde de yaygınlaştığını, son 2 yılda araç ve şarj istasyonlarının yüzde 80 oranında arttığını açıkladı. Araç kullanıcılarının elektrikli araçlar ve teknolojilerini hızlı bir şekilde tanıyarak bu süreçte rollerini almaları gerektiğini vurgulayan Tunçel, “Gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın en önemli ayağı yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanılmasıdır. Bu noktada şehir içi başta olmak üzere şehirlerarası ulaşım ağlarında da elektrikli araçların çoğalması gerekiyor. TEHAD öncülüğünde gerçekleştirdiğimiz eğitimle araç kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirmeyi onları temiz enerji kullanımına yönlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Sektörde yerimizi erken almalıyız”

TEHAD Başkanı Berkan Bayram, elektrikli araçlar teknolojisi ve dünyadaki kullanım ağı hakkında bilgiler verdi. Bayram, elektrikli araç kullanımının bu alanda teknolojik gelişmelerinin aynı paralellikte ilerlemesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Türkiye’deki elektrikli araç satış rakamlarının 2021’de 850’ler civarında olduğunu bu yıl ise bu rakamın 2 bin 850’lere yükselerek yaklaşık 3 katına çıktığını belirten TEHAD Başkanı, şu an Türkiye’de 7 bin civarında elektrikli araç var. Geçen sene Avrupa’da 1,4 milyon, Çin’de 1,3 milyon elektrikli araç satıldı bu rakam dünyada 7 buçuk milyonu geçti. Dolayısıyla ülke olarak alınacak çok yolumuz var. Elektrikli ulaşıma ne kadar hızlı entegre olabilirsek doğanın korunması ve ülke ekonomisi açısından o kadar kazançlı olacağız” diye konuştu.

“Şarj istasyonlarında elektrik mühendisi denetimi hayati”

TEHAD Antalya Temsilcisi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisi Nilay Güngör elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının türleri, güçleri, kurulumu ve elektrik şebeke alt yapısı konulu eğitim verdi. Eğitim kapsamında kurmuş olduğu şarj istasyonunda elektriksel bağlantıyı anlatarak saha eğitimi ile iş sağlığı ve güvenliğinin önemini vurgulayan Güngör, “Enerjinin elektrik şebekesinden şarj istasyonuna kadar olan bağlantısında güvenli aktarımın sağlanabilmesi için şarj istasyonlarının mutlaka bir elektrik/elektronik mühendisinin denetiminde kurulması gerekir. Böylelikle yönetmeliklere uygun olarak tesis edilen şarj istasyonu mühendisinin düzenli olarak yapacağı bakımlar sayesinde oluşabilecek arızaların önüne geçilecektir. Enerji sektöründe bir ürünün veya hizmetin uzun vade kullanımı çok önemli bir tercih nedenidir. Denetimleri alanında uzman elektrik mühendisine yaptırmak hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan önemli ve hayatidir”şeklinde konuştu.

“Akü güvenliği hayat kurtarır”

Elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarının hizmet ve kullanımı noktasında en önemli ayaklarından birinin de bataryalar olduğunu belirten Barış Açıkgöz de verdiği eğitimde elektrikli araçlarda kullanılan lityum içerikli akülerin çeşitleri, akü bileşenleri ve akü güvenliği hakkında bilgi verdi. Açıkgöz, eğitim sırasında uygulamalı olarak akülerle ile ilgili karşılaşılan sorunlara da değinerek akü üretimin çok hassas ve özenli bir süreç olduğunu belirterek akü güvenliğinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı.