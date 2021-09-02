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Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde elektrik direğinde bulunan tellere takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

ANTALYA 02.09.2021, 10:09
Elektrik teline takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı

Antalya’nın Serik ilçesinde elektrik direğinde bulunan tellere takılan serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Serik ilçesine bağlı Sarıaba Terziler mevkiinde elektrik tellerinde çırpınan serçe kuşunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarıldıktan sonra uçan serçe, kısa süre içerisinde gözden kayboldu.

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