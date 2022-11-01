El Sanatları Kurs Merkezinde ilk kurs verildi

Alanya Belediyesi Güllerpınarı Mahallesi El Sanatları Merkezi Kurslarında ilk kurs verildi.

Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı merkezde bu yıl ilk defa eğitim veriliyor. İpek Kozası, Yağlı Boya Resim, Ahşap Boyama, Dikiş Kursu, Örgü, Geleneksel El Nakışı, İğne Oyası ve Kumaş Çiçek Yapımından oluşan kurslara ev hanımları da yoğun ilgi gösteriyor. Atölyenin diğer bölümlerinde ise önümüzdeki günlerde Mefruşat ve Hüsn-i Hat kursları da açılacak. Yeni açılan kurs merkezinde her atölyeye ayrı ayrı Akdeniz Bölgesi’nde varlığını sürdüren ve Alanya’da yetişen çiçek isimleri verildi.

Kurs merkezilerinde el sanatlarının yanı sıra Alanya Belediyesi tarafından ücretsiz diyetisyen, psikolojik, fizyoterapi ve odyolojik destek hizmetleri de veriliyor. İlki bugün gerçekleşen söyleşilerde Psikolog Esra Yemez tarafından üretmek, iyilik yapmak, şükretmek, vazgeçmemek gibi konularda, Beslenme ve Diyet Uzmanı Şule Demir tarafından sağlıklı beslenmenin, su içmenin ve hazır gıdalardan uzak durmanın önemi konuları ele alındı. Odyoloji Uzmanı Ayşenur Şanlı da işitme sağlığı ve işitmenin korunması hususunda bilgiler paylaştı. Son olarak da kursiyerler Fizyoterapist Ayşegül Özcan ile omurga sağlığına yönelik egzersiz yaptı.