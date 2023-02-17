El emeğiyle hazırladıkları kıyafetleri depremzedelere ulaştırıyorlar

Alanya Belediyesi El Sanatları Kursu’nda eğitim gören gönüllü kursiyerler, atölyelerde kazak, atkı, bere, eldiven, eşofman takımı gibi birçok kıyafeti dikiyor, örüyor, deprem bölgesine gönderiyor.

Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde oluşturulan El Sanatları Kurslarında eğitim gören, yerli yabancı genç yaşlı birçok gönüllü vatandaş, 10 ili etkileyen büyük afette zarar gören depremzedeler için üretiyor. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından koordine edilen atölyelerde kazaktan, bereye, eldivenden atkıya birçok ürünü diken veya ören gönüllülerin ürettiği kıyafetler, Alanya Belediyesi Tosmur Ek Hizmet binasında yer alan Afet Koordinasyon Merkezi’ne gönderilerek deprem bölgesine ve Alanya’daki depremzedelere gönderiliyor.

Günlük ortalama bin parça kıyafet üretiyorlar

Gönüllüler Güllerpınarı, Mahmutlar, Avsallar, Obagöl ve Konaklı olmak üzere 5 kursta günde bin parça kıyafet üretirken bu ürünler Alanya Belediyesi tarafından hem deprem bölgesine hem de Alanya’da misafir edilen depremzedelere ulaştırılıyor.

7 bin parça giysi dikilerek depremzedelere ulaştırıldı

Atölyelerde yetişkin pijama, çocuk pijama, bere, atkı, çocuk yelek, sweatshirt, çocuk patik, kadın patik, süveter, boyunluk, iç çamaşırı, hırka, kazak, bebek battaniye, amigurumi oyuncak bebek, gecelik gibi birçok kıyafet üretilirken gönüllüler yaklaşık 1 haftada 7 bin parça giysiyi üreterek depremzedelere iletilmesini sağladı.

“Hakkınız ödenmez”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güllerpınarı kursunu ziyaret ederek gönüllülerle bir araya geldi. Başkan Yücel; “Yaşadığımız büyük afetten ülkece her bir vatandaşımız etkilendi. Alanya Belediyesi olarak depremin ilk gününden itibaren AKUT, iş makinelerimiz, sağlık ekiplerimiz, sosyal yardım ekiplerimizle birlikte deprem bölgesindeyiz. Sizler gibi kadirşinas Alanyalılarla bir olduk, 200’e yakın yardım tırı gönderdik. Deprem gününden bu yana hem oradaki vatandaşlarımız için hem burada misafir ettiğimiz depremzedeler için yaptıklarınız unutulmaz ve hakkınız ödenmez. Her birinize yardımlarınız için Alanya halkı ve depremzedeler adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Gönüllü kursiyerlerde yaptıkları açıklamada; “Bir nebze faydamız oluyorsa ne mutlu bize. Allah bir daha böyle bir afeti ülkemize yaşatmasın” dediler.