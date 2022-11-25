Ekolojik kreşte miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi

Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreş’te eğitim gören miniklere ağız ve diş sağlığı eğitimi verilip diş taraması yapıldı. 21-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı haftası nedeniyle Döşemealtı Belediyesi Diş Hekimi Şenel Günal İltaş ve Antalya Diş Hekimleri Odası üyesi Diş Hekimi Süreyya Yıldırımkaya Ekolojik kreşte eğitim gören öğrencilere önce ağız bakımı ve diş sağlığının önemini anlatan çizgi filmler izletip eğitim verdi, ardından da diş taraması yaptı.

Diş Hekimi Şenel Günal İltaş, çocuklarda küçük yaşta ağız ve diş bakımı farkındalığı yaratarak diş fırçalama alışkanlığı kazanmalarını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi. İltaş, “Döşemealtı Belediye Başkanımız Turgay Genç, eğitime çok önem veriyor. Bizlerde belediyemizin desteğiyle başta Ekolojik Kreş olmak üzere ilçemizde bulunan okullarımızda sık sık ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler veriyoruz. Yine diş taraması yaptığımız miniklerin ailelerine durumlarını bildiren mektuplar ulaştırıyoruz” diye konuştu.