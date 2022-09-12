Ekolojik Kreşte eğitim serüveni başladı

Antalya Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’in vizyon projeleri arasında yer alan Ekolojik Kreş’te 2022-2023 Eğitim öğretim sezonu, “Ekolojik Kreşte Serüven Başlıyor” parolasıyla açıldı. Başkan Genç, her sene olduğu gibi geleneği bozmayarak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Ekolojik Kreş öğrenci ve öğretmenlerini yalnız bırakmadı.

Yeşil bayrak ödüllü kreş

Türkiye’de örnek Antalya’da ilk olma özelliğini taşıyan Yeşil bayrak ödüllü Döşemealtı Ekolojik Kreş’te öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Genç, Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenci, öğretmen ve veliler için başarılı geçmesini diledi. Öğrencilerle oyunlar oynayan Başkan Turgay Genç, miniklere hediyeler dağıttı. Yine sınıflarda derslere katılan ve öğrencilerle birlikte çizim yapıp, zekâ geliştirici oyunlar oynayan Başkan Genç daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi.

“Çocuklar ülkemizin geleceği”

“Çocuklarımız bizlerin ülkemizin geleceği” diyen Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “Onların eğitimleri ise siz değerli öğretmenlerimize emanet. Hepinize teşekkür ediyor ve çalışmalarınızla gurur duyuyorum. Başarılı bir eğitim öğretim sezonu geçirmenizi dilerim” dedi. Başkan Genç, okulun ilk günü anısına hazırlanan pastayı öğretmenlerle birlikte keserek öğrencilere ikram etti.