EKDAĞ sosyal tesisleri Ramazan menüleriyle Antalyalıların hizmetinde

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi EKDAĞ A.Ş bünyesinde hizmet veren Sosyal Tesisleri Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı Ramazan menüleriyle Antalyalıların hizmetinde. Düden Balık Çarşısı, Atatürk Parkı ve Barbaros Aile Çay Bahçesi farklı iftar sofralarıyla Antalyalıların buluşma noktası olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştirakçi şirketi EKDAĞ A.Ş. bünyesinde hizmet veren sosyal tesisler kaliteli ve uygun fiyatlarıyla yerli ve yabancı misafirlerin gözdesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisi, Atatürk Parkı Sosyal Tesisi ve Barbaros Aile Çay Bahçesi Ramazan ayı boyunca iftar menüleriyle Antalyalıların hizmetinde olacak.

Düden Balık Çarşısı hizmette

Geçtiğimiz yıl şiddetli fırtınalarda çatısı zarar gören ve yeniden projelendirilerek daha dayanıklı hale getirilen Düden Balık Çarşısı, yenilenen yüzeyle hizmet vermeye başladı. Düden Balık Çarşısı’nda Ramazan ayı boyunca 4 farklı iftar menüsü misafirleriyle buluşacak. Ramazan menülerinde levrek, çupra, ızgara köfte ve tavuk ızgara yer alacak. levrek ve çupra menüsünde başlangıç olarak günün çorbası, közlenmiş patlıcan, Lutenitsa meze, mevsim salata, ara sıcak da sarımsaklı ekmek ve iftariyelik, ana yemek, günün tatlısı, soft içecek su ve çay ikramı bulunuyor. Izgara köfte ve tavuk ızgara menülerinde ise günün çorbası, cevizli salata, iftariyelik ara sıcak olarak mantarlı patlıcanlı gül böreği, ana yemek, günün tatlısı, soft içecek ve su ile çay ikramı yapılıyor.

Atatürk ve Barbaros Çay Bahçesi’nde 4 farklı iftar menüsü

Atatürk Parkı Sosyal Tesisi ve Barbaros Aile Çay Bahçesi Ramazan menüsü ise 4 çeşit olacak. Biftek ızgara, pideli köfte, tavuk ızgara ve karışık ızgaranın yer alacağı menülerde günün çorbası, cevizli salata, iftariyelik, mantarlı patlıcanlı gül böreği, ana yemek, günün tatlısı ile soft içecek ve su, çay ikramı yer alacak. Keyifli Ramazan sohbetlerinin yapılacağı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri uygun fiyatları ve kalitesiyle Ramazan ayı boyunca Antalyalıların hizmetinde olacak.