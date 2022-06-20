EKDAĞ Konyaaltı Plajı hizmete açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Konyaaltı Plajı Sosyal Tesisleri, bu yaz da vatandaşların ve tatilcilerin gözdesi oldu.

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi EKDAĞ Sosyal Tesisleri, kapılarını açtı. Varyant altında hizmet veren tesis, yenilenen kafeterya bölümü, plajı, yürüyüş yolları ve soyunma kabinleri ile misafirlerine konforlu bir hizmet sunuyor.

Uygun fiyat politikasıyla hizmet veren tesisin kafeterya bölümü yenilenerek kapasitesi 120 kişiye hizmet verecek şekilde düzenlendi. Kafeteryada fastfood yiyecekleri, pizza, tost, salata ve makarna ürünleriyle zengin bir menü misafirleri karşılıyor. 400 şezlong ve 200 şemsiyenin bulunduğu plajda herhangi bir tehlikeye karşı cankurtaran ekibi de hazır bekliyor.

Hijyen ve güvenlik ön planda

Tesisin tuvaletlerinde de hijyen tedbirleri çerçevesinde fotoselli musluklar, temassız sabunluklar ile çevreci bir uygulama olan susuz pisuar kullanılıyor. Engelli bireyler için plajda özel şezlong ve yürüme yolu da bulunuyor. Şezlonglardan, yürüyüş yollarına, restorandan soyunma kabinleri ve tuvaletlere kadar tatilciler, huzurlu ve güvenli bir ortamda denizin keyfini çıkartıyor.

Ev rahatlığında tesis

EKDAĞ Konyaaltı Tesisi’nde kendisini çok rahat hissettiğini söyleyen Mulise Tunçkol, “Geçen yıl da gelmiştim ve çok memnun kalmıştım. Bu yıl da sezonu yine EKDAĞ tesisinde açıyorum. Evimde oturur gibi kitabımı okuyorum, çayımı kahvemi içiyorum, denizde yüzüyorum çok güzel bir mekân” dedi.

Antalya’ya ilk defa tatile geldiğini belirten Aysun Sönmez de “İstanbul’da yaşıyorum ve pandemiden dolayı uzun zamandır tatil yapamıyordum. Antalya’da ilk kez bu tesiste denize girdim. Güzel ve konforlu bir tesis, fiyatlar uygun, denizi temiz gayet rahat ettim” diye konuştu.

“Konyaaltı’na gelince adresimiz EKDAĞ”

İstanbul’dan Antalya’ya yerleşmeye karar veren Deniz ailesi geçen sene de EKDAĞ tesisine geldiklerini ve çok memnun kaldıklarını kaydederek, “Bu sezon da ilk buraya geldik. Konyaaltı’nı seviyoruz. Tesis, yenilenmiş gayet güzel olmuş. Fiyatları uygun, hijyenik, personel çalışkan güvenilir ailecek keyifli bir gün yaşıyoruz. Bu sezonki adresimiz EKDAĞ Plajı olacak” ifadelerini kullandı.