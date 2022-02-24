Eğlenceli müzikal’ Kanlı Nigar’ yeniden sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun önemli eserlerinden biri olan “Kanlı Nigar” müzikalini Cem İdiz’in besteleri ile Antalyalı sanatseverler ile tekrar buluşturacak.

1 Mart Salı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde Antalyalılarla buluşacak eserde; kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor. Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken, Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlandı. Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Eserin konusu:

Hikaye 1900’lerin İstanbul’unda geçmektedir. Besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile beraber eski mahallesine döner. Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali gece vakti Nigar’ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir. Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlayan kadınlar bu yönleriyle, günümüz kadınlarına ilham olmaktadır.

İki perde olarak sahnelenecek eserde ‘Kanlı Nigar’ rolünü Emel Öziş, ‘Hamdi’ rolünü Fatih Şanal, ‘Haydar’ rolünü Toygarhan Atuner, ‘Şetaret’ rolünü Zişan Damcıoğlu, ‘Letafet’ rolünü Serap Demirhan Işık, ‘Hüsrev’ rolünü Enis Ok, ‘Rumelili’ rolünü Yalçın Ünsal, ‘Laz’ rolünü Ferdi Uslu, ‘Acem’ rolünü Onur Alpaslan, ‘Ülfet’ rolünü Deniz Ünal, ‘Nefaset’ rolünü Selda Serdar, ‘Mahallenin Meraklısı’ rolünü Ceren Aytekin, ‘Naci’ rolünü Dağhan Ergün, ‘İhtiyar’ rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebileceği bildirildi.