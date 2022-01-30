Eğitimciler, aile birliği için atama talebi istiyor

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, aile birlikteliğinin sağlanması açısından ayrı ayrı illerde sözleşmeli öğretmen olarak çalışan eşlere yer değiştirme hakkı tanınmasını talep ettiklerini söyledi.

Geçen yıllarda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında her ikisi de 4/B maddesi kapsamında farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Bakanlık kadrolarında farklı illerde sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında görev yapan eşlerin, aile birliğine dayalı yer değişikliği işlemlerinin yapılması konusunda haklı ve yerinde talepleri bulunduğunu ve sözleşmeli öğretmenlerin atama beklediklerini belirtti.

“Şubat’ta atama talebi”

Şubat ayında bir atama talep ettiklerini dile getiren Başkan Miran, “Anayasal bir hak ve evrensel hukukun bir gereği olan aile bütünlüğünün sağlanması için geçmiş yıllardaki uygulama 2022 yılı Şubat ayı içinde de gerçekleştirilmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, farklı illerde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan eşlerin aile birlikteliğini sağlamak amacıyla iller arası yer değiştirme işlemlerinin 2022 Şubat ayı içinde gerçekleştirilmesini talep ettik” diye konuştu.