Eğitim Bir Sen’den Meslek Kanunu için revize talebi

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi’ne üye sendikalılar Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle Öğretmenlik Meslek Kanununda değişiklik yapılmasını talep etti.

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Başkanı Eyüp Bülent Miran, Öğretmenlik Meslek kanununun mevcut hakları koruyacak, kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Eğitimin verimliliği ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği değeri görmesi, özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle mümkün olacağını belirten Miran, “7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama yönünde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır” dedi.

Miran, Türkiye’de fiilen görev yapan 1 milyonu aşkın öğretmen olduğunu ancak Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin bütün olarak ele alınmamasının hukuki açıdan bir boşluk olmasının yanında mesleki açıdan da bir yoksunluk olduğunu vurguladı.