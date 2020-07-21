Eğitim Bir Sen’den Azerbaycan’a destek
ERMENİSTAN ORDUSUNUN AZERBAYCAN’IN TOVUZ RAYONU’NA AĞIR SİLAHLARLA SALDIRMASI SONRASINDA, EĞİTİM BİR SEN'DEN DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI. KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN’IN HER DAİM YANINDA OLDUKLARINI DİLE GETİREN EĞİTİM BİR SEN ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN, “ULUSLARARASI GÜÇLERİN İKİYÜZLÜLÜĞE VARAN SESSİZLİĞİNDEN FAYDALANAN ERMENİSTAN’IN KARANLIK GEÇMİŞİNİN İZİNİ TAKİP EDEREK, GÜNEY KAFKASYA’DA BARIŞ VE İSTİKRARI TEHDİT ETMEYE, MASUMLARIN KANINI VE GÖZYAŞINI KENDİ UCUZ POLİTİKASINA MEZE YAPMAYA DEVAM ETMEKTEDİR” DEDİ.
Ermenistan ordusunun Azerbaycan’ın Tovuz Rayonu’na ağır silahlarla saldırması sonrasında, Eğitim Bir Sen’den destek açıklaması yapıldı. Kardeş ülke Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını dile getiren Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Uluslararası güçlerin ikiyüzlülüğe varan sessizliğinden faydalanan Ermenistan’ın karanlık geçmişinin izini takip ederek, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı tehdit etmeye, masumların kanını ve gözyaşını kendi ucuz politikasına meze yapmaya devam etmektedir” dedi.
Ermenistan silahlı kuvvetlerinin asker-sivil ayrımı yapmadan saldırı düzenlediklerini söyleyen Miran, 12 Azerbaycan vatandaşının şehit olduğunu hatırlattı. Ermenilerin Azerbaycan’a dönük saldırılarının 90’lı yıllardan beri sürdüğünü belirten Başkan Miran, bu saldırılar sonucunda 30 bin Azerbaycanlı Türk’ün Ermeni saldırılarında şehit düştüğünü, sadece Hocalı katliamında 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşının ağır işkenceler neticesinde can verdiğini söyledi. Miran, “Tasması başkasının elinde olduğu açıkça görülen Ermenistan, Azerbaycan’da işgal ettiği bölgelerden çekilmeli, kardeş Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü tesis edilmelidir. Bölgede barışın, huzurun ve güvenliğin yaşama imkanı ancak bu şartlar altında mümkün kılınabilir” diye konuştu.
“Ermenistan karanlık geçmişinin izinde”
Miran sözlerini şöyle sürdürdü: “Uluslararası güçlerin ikiyüzlülüğe varan sessizliğinden de faydalanan Ermenistan, karanlık geçmişinin izini takip etmekte; Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı tehdit etmeye, masumların kanını ve gözyaşını kendi ucuz politikasına meze yapmaya devam etmektedir. Özellikle Rusya, Dağlık Karabağ ve Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını ‘dondurulmuş alan’ olarak işine yaradığını düşünmekte, tıpkı İngilizler gibi bu konuyu Ermenistan’ın saldırgan tavırları üzerinden gündeme getirmektedir. Ermenistan’ın, Rusya’nın da örtük desteğini alarak kendi boyunu ve çapını aşan hadiseler üzerinden maceraperestliğe soyunması, hukuksuz ve akıldan uzak hamleler yaparak bölgemizdeki barış ve istikrarı yıllardır hedef alması cevapsız bırakılabilecek kadar basit değildir”
Eğitim-Bir-Sen olarak, saldırılarda şehit olan Azerbaycan vatandaşlara rahmet dileyen Miran, “Barış ihtisasıyla gelecek ümitleri beslediğimizi kamuoyuna arz ediyoruz” şeklinde konuştu.
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