Eğitim Bir Sen’de Eyüp Bülent Miran güven tazeledi

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi Genel Kurulunda mevcut başkan Eyüp Bülent Miran başkanlığa yeniden seçildi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi’nin 7.Olağan Genel Kurulu, Antalya Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi. 162 delegeden 161’inin oy kullandığı seçimde mevcut başkan Eyüp Bülent Miran, güven tazeledi. Mevcut Başkan Eyüp Bülent Miran, Erdal Erdoğan ve Şükrü Kılıç’ın başkanlık için yarıştığı çarşaf oylama ile yapılan seçimde Eyüp Bülent Miran aldığı 68 oy ile başkanlığa seçildi. Erdal Erdoğan 66, Şükrü Kılıç ise 23 oyda kaldı. Yönetim Kurulu’nda Miran’ın listesinde yer alan Nihat Tingi yerine Erdoğan’ın listesindeki Akif Erzurumluoğlu Şube Sekreteri olarak seçildi.

Genel Kurula Selvi başkanlık etti

Divan başkanlığı seçimi ile başlayan Genel Kurulun açılış konuşmasını Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi yaptı. Selvi, "Bu ülkenin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan insanların oluşturduğu bir yapısınız. İnancıyla, kültürüyle bu toplumda oluşturmuş olduğu değerlerle bu ülkenin vicdanısınız. Sendikal mücadele herkes tarafından bir iş, bir uğraş olarak görülüyor. Bu, emekten, hakkı yenilenden, mazlumun yanında olma anlayışıdır. Sendikacılık bugün imtiyaz sahibi olmak isteyenlerle adalet arayanların mücadelesidir" dedi.

Selvi, konuşmasının ardından genel kurulun hayırlara vesile olmasını dilerken, kazananın sendika olmasını temenni etti.

"Üye sayısını 9 binlere çıkardık"

Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran ise, 2014 yılında mali sekreter olarak görev aldığı sendikada son 3 yıldır şube başkanı olarak görev yaptığını belirterek, “Antalya’mızda, bu süre içerisinde; üye sayısını 6 binlerden 9 bin küsurlara sizlerin de katkısıyla çıkardık. Birçok alanda, entelektüel birikimi olan, güncel konuları ele aldığımız konferanslar gerçekleştirdik. Hizmet binamızı yenileyerek hem Eğitim Bir-Sen özelinde kurumsal kapasitemizi artırdık, hem de konfederasyonumuzu kurumsallaştırma noktasında adım attık. Şu an yaklaşık değeri 30 milyon civarında olan hizmet binamız 700 metrekare kapasitesi ile çok ciddi bir yatırımdır. Tüm borcu mevcut yönetim tarafında ödenmiş sendikamıza kazandırılmıştır. Üyelerimizin özlük hakları mücadelesinde genel merkezin belirlediği politikalar çerçevesinde basın açıklaması, kitlesel açıklamalar yaparak demokratik hakkımızı, taleplerimizi dillendirdik. Kurum ziyaretleri yaparak sorunlarımızı birinci elden takip etme imkânı bulduk. Sorunlarımızın çözümü için çözüm üretecek erklerle istişare Temelli görüşmeler gerçekleştirdik. Kurumumuza özel etkin bir hukuksal destek sağladık. Basını sık kullanarak, gündemle ilgili basın açıklamalarını gerçekleştirdik. Görevde yükselme sınavlarında üyelerimize yazılı ve basılı kaynak temininde bulunduk. Vefa programlarıyla sendikamıza emeği geçmiş büyüklerimizi unutturmadık daima hatırladık. Üyelerimize özel bazı firmalarla ve kurumlarla indirim anlaşmaları sağlayarak bir nebze maddi katkı sağlamaya çalıştık. Açık, şeffaf, hesap verebilir bir mali tablo oluşturduk. Üye aidatlarını temsilciliklerimize hak edişlerinin çok çok üstünde paylaşarak üyelerimize ulaşmasını sağladık. Bu paylaşımda ülkemizdeki tüm şubelerden en önde olduğumuzu iddia ile söyleyebilirim” diye konuştu.

Diğer adayların da konuşmalarının ardından oylamaya geçildi. 162 delegeden 161’i oy kullandı, 1 oy geçersiz sayıldı. Sayımın ardından açıklanan sonuçlara göre Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Eyüp Bülent Miran (Başkan), Akif Erzurumluoğlu, Necip Dal, Canat Duru, Mehmet Parin, Mehmet Orhan Özbek, Abuzer Gündoğar."

Genel Kurula Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, Memur Sen Antalya İl Temsilcisi Ünal Hisarkaya, Sağlık Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Konyaaltı Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Gökçen, Birlik Haber Sen Şube Başkanı Mitat Karaca, Ulaştırma Memur Sen Şube Başkanı Onur Altuğ ve Emekli Memur Sen İl Temsilcisi Feyzullah Yaşar katıldı.