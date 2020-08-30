Eğitim Bir-Sen Başkanı Miran: "Mazerete bağlı yer değişikliği anayasal haktır"
EĞİTİM BİR-SEN ANTALYA ŞUBE BAŞKANI EYÜP BÜLENT MİRAN, MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ KARŞILANMAYAN VE KONTENJAN NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ KARŞILIKSIZ KALAN ÖĞRETMENLERİN İL-İLÇE EMRİNE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ. MİRAN, “MAZERETE DAYALI YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ KARŞILANMAYAN ÖĞRETMENLERİMİZ LÜTUF DEĞİL HAKLARI OLANI İSTİYOR. AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI VE SAĞLIK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ, İSTEK DEĞİL ANAYASAL BİR HAKTIR” DİYE KONUŞTU.
Eğitim
Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, mazerete bağlı yer değişikliği talepleri karşılanmayan ve kontenjan nedeniyle yer değişikliği talepleri karşılıksız kalan öğretmenlerin il-ilçe emrine alınması gerektiğini belirtti. Miran, “Mazerete dayalı yer değişikliği talepleri karşılanmayan öğretmenlerimiz lütuf değil hakları olanı istiyor. Aile bütünlüğünün sağlanması ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği talebi, istek değil anayasal bir haktır” diye konuştu.
Mazeret atamalarında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin aile bütünlüğünün korunması, sağlık mazeretlerinin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Miran, “İl-ilçe emri talebini karşılıksız kalması belirsizliğe yol açıyor, belirsizlik öğretmenleri yoruyor, eğitim-öğretimin kalitesine olumsuz etki ediyor. Bakanlık, il-ilçe emri talebinin arkasındaki haklı gerekçeyi biliyor, bu yüzden talebi görmezden gelmemeli, çözümsüzlüğü çözüm olarak görmemeli; mağduriyet oluşmaması için mazerete bağlı yer değişikliği taleplerini karşılamalı. Aile bütünlüğü sağlanamayan, sağlık mazereti giderilemeyen öğretmenlerimizin moral ve motivasyonu göz ardı edilmemelidir” dedi.
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