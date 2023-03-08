Eğitim Bir Sen Antalya Şubesi’nden depremzedelere destek

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, ‘Kadınlardan Kadınlara Şimdi Dayanışma Vakti’ çağrısı ile başlatılan kadın hijyen paketi yardım kampanyasına desteklerin sürdüğünü söyledi.

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremleri sonrası sendika üyelerinin birlik ve beraberliğin yanında dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla ‘Kadınlardan Kadınlara Şimdi Dayanışma Vakti’ çağrısı ile kadın hijyen paketi yardım kampanyasına güçlü bir şekilde destek verdiklerini belirtti. Kadınların toplumdaki yeri ve önemine değinen Miran, “Kampanya şubelerde tüm teşkilatın desteği ile Kadın Komisyonları tarafından yürütülüyor. Bu anlamda bir ihtiyaç listesi hazırlandı. Kampanya bünyesinde yer alacak ihtiyaç listesi deprem bölgesindeki çadır ve konteynırlarda yaşayan kadınların temel yaşam ve hijyen maddelerini içine almaktadır. Yaşanan deprem afetinin yaralarını, ondan daha büyük bir özveri ve dayanışma hikayesiyle hep beraber saracağız. Destek olan üyelerimize teşekkür ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmış uluslararası bir gündür. Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen, evlatlarıyla sınanan kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.