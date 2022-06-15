Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Tazminat yansıtma oranları iyileştirilmeli”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, ek gösterge artışının yanı sıra tazminat yansıtma oranlarının da iyileştirilmesinin hiyerarşik yapının bozulmaması adına gerekli olduğunu söyledi.

Memurların uzun bir süredir beklediği ek gösterge düzenlemesinin 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulurken, Eğitim Bir Sen’den düzenleme ile ilgili öneriler geldi.

“1992’den bu yana en geniş düzenleme”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, ek gösterge düzenlemesinin 1992’den bugüne çalışanı, emekliyi ilgilendiren en kapsayıcı düzenlemelerden biri olduğunu ve sendika olarak yıllardır emek verdikleri bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla 5,3 milyon insanı ilgilendirmesinin kıymetli bir adım atıldığını olduğunu ifade etti. Çalışmanın, yardımcı hizmetler sınıfı başta olmak üzere, hem bütün kamu görevlilerini de içermesi hem de 1992 yılından bugüne gerçekleştirilen en geniş çalışma olması bakımından reformist bir özelliğe sahip olduğunu belirten Başkan Miran, düzenleme ile ilgili açıklık getirilmesi gereken hususlar olduğunu söyledi. Miran, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya bakıldığında, kamu görevlileri arasında hiyerarşik ve adil düzenin sağlanması için bazı hususlara dikkat edilmesi hâlinde memnuniyet üretecek bir sonucun ortaya çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Hiyerarşik yapıyı bozmamak gerekiyor”

Emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumunu iyileştirmek ve onları refaha kavuşturmak için 600 puanlık ek gösterge artışına ilave olarak, tazminat yansıtma oranlarında da yapılacak iyileştirmenin beklentileri karşılayacağını ve genel bir memnuniyet üreteceğini belirten Başkan Eyüp Bülent Miran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Düşük maaşlı emekli kamu görevlilerinin ekonomik durumlarında iyileştirme yapmak ve gelir seviyelerini artırmak amacıyla mevcut sistemi ve hiyerarşik yapıyı bozmamak gerekiyor. Özellikle ek göstergesiz ve düşük ek göstergeli kamu görevlileri ile genel idare hizmetleri sınıfındaki kamu görevlilerini, ayrıca şube müdürleri, şef, amir gibi yöneticileri göz ardı etmeden, genelde bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ek göstergelerin düzenlenmesi gerekir. Tazminat yansıtma oranlarının arasına yeni kademeler konularak kamu görevlileri arasında emekli aylığı dağılımı noktasında adil sonuç üretecek şekilde bir kanun teklifinin Meclis’e sunulması büyük önem taşımaktadır. 3600’ün altındaki göstergeler için eş değer bir şekilde tazminat yansıtma oranı artışı yapılmaz ise genel memnuniyet için önemli bir konu sorunlu bir konuya dönüşür.”