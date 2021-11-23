Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Öğretmenlere, en büyük hediye Meslek Kanunu”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Öğretmenler Günü’nde, en büyük hediyenin gelecek meslek kanunu olduğunu belirtti. Miran, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. Haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek ve meslek itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir Meslek Kanununun TBMM’ye getirilmesini istiyor” dedi.

“Mesleğe kariyer meslek olarak bakılmalı”

Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun çıkarılması hedefine 11. Kalkınma Planı’nda ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi’nde yer verilmesinin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, öğretmenlerin mesleklerini, hak ve yetkilerini koruyup geliştirecek nitelikte bir meslek kanunu beklentisinin hâlâ karşılanamadığını belirten Eyüp Bülent Miran, “Üç yıldır askıda bekleyen bu vaadin icraata dönüşmesi noktasında 81 ilde örgütlü teşkilatımızla bir etkinlik yaparak muhataplarımıza sesimizi duyurmaya çalıştık. Öğretmenlerin bir meslek kanununun olmaması, mesleğin kariyer meslek olmaması asla kabul edilemez. Sözleşmeli, kadrolu, ücretli öğretmenlik gibi, mesleğin dağılarak ve çeşitlenerek yürüdüğü bu zeminin derlenip toparlanması, mesleğe bir kariyer meslek olarak bakılması ve hepsinin bir arada toplanması için; öğretmenlerin özlük haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun ivedilikle Meclis’e gündemine taşınmasını istiyoruz” dedi.

“Vakit, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır”

Miran, Her 24 Kasım’da öğretmenlerin hatırlandığını ancak bunun atılacak somut adımlarla daha anlamlı olacağını belirtti. Miran, "Eğitim çalışanlarımız, yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini beklemiyor. 24 Kasım Öğretmenler gününde bizlere verilebilecek en büyük müjde, haklarını koruyup geliştirecek, çalışma şartlarını iyileştirecek, uğradıkları şiddeti önleyecek, sorunlarına çözüm üretecek ve mesleklerinin itibarını hak ettiği yere taşıyacak bir içerikle öğretmenlerin yıllardır çıkmasını beklediği "Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun" TBMM gündemine getirilmesidir. Vakit, vaatleri gerçeğe dönüştürme, hedefleri sonuca ulaştırma zamanıdır. Eğitim-Bir-Sen olarak, bu hususlar temelinde çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na katkı ve destek sunacağımızı bir kez daha ifade ediyor, siyasi iradeyi, TBMM’yi ve Bakanlığı bu konuda adım atmaya çağırıyoruz” diye konuştu.