Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “6.Dönem Toplu Sözleşme bir milattır”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti’nin anlaşmaya vardıklarını buna göre memur maaşlarında 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 26 oranında bir artış gerçekleşeceğini söyledi. Sendikal mücadelenin ve emeğin savunulması adına bir milada tanıklık ettiklerini belirten Miran, “Bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı aldık. Toplu sözleşme masası, örgütlülüğe önem ve değer verdiğini Toplu Sözleşme İkramiyesine özel ve yüksek artışla ispatlamıştır” diye konuştu.

“Toplu sözleşme ikramiyesi 3 kat artacak"

5.Dönem Toplu Sözleşme’nin telafisi açısından 6.Dönem Toplu Sözleşmenin hassasiyetle üzerinde durulduğunu belirten Başkan Miran, “Geldiğimiz noktada 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaş ve ücretlerde yüzde 26’lık bir artış sağladık. İdari hizmet sözleşmeli sendikalı en düşük memur maaşını yüzde 37 yükselttik. Toplu Sözleşme İkramiyesini 134 TL’den 400 TL’ye çıkardık. Sözleşme sonu itibarıyla Toplu Sözleşme İkramiyesi yaklaşık 3 kata yakın artacaktır. 3600 ek gösterge ve sözleşmeliler konusu; ön sınırlama olmaksızın 2022 yılı içerisinde, bizim ve kamu kesiminin ortak çalışması ile çalışılacak ve tamamlanacak” diye konuştu.