Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ‘400 lira seyyanen zam istiyoruz’

Kamu görevlilerinin maaş artışının yetersiz olduğunu ileri süren Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2021 yılının başından itibaren 400 lira seyyanen zam istediklerini, bu sayede geçmiş kayıpların önleneceğini ve gelecekte enflasyona yenilme riskinin biteceğini kaydetti.

Kamu işvereninin ve siyasi iktidarın öngörüleriyle 2021 yılı enflasyon tahmini beklentisinin yüzde 11 seviyesinde olduğunu hatırlatan Başkan Miran, bu durumun hakem kurulunun 2021 yılı için kararlaştırdığı 3+3’lük artışın yetersiz kalacağının, enflasyon farkı oluşacağının itirafı olduğunu söyledi.

Bu itirafın gereğinin yapılarak, 400 TL’lik seyyanen zammın 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere maaşlara yansıtılmasını talep ve teklif ettiklerinin altını çizen Eyüp Bülent Miran, " Bu adım, hem gelir dağılımında hem de sosyal kulvarda adaletin sağlanması, sosyal maliyet ihtimalinin de ortadan kaldırılması gibi önemli sonuçlar üretecektir. Bizler, alın teri kurumadan karşılığının verilmesi hassasiyetine davet eden bir medeniyetin mensuplarının emeğin, alın terinin, kamu görevlilerinin hizmet üretme gayretlerinin karşılığı olacak değerin verilmesinde, ederin ödenmesinde hükûmetin siyasi sorumluluk, devletin medeniyet perspektifimiz kaynaklı zorunluluk hassasiyetiyle sorunu çözümle, talep ve teklifimizi evetle buluşturması gerektiğine inanıyoruz. Yıllık enflasyon oranının bir önceki yıla göre yüzde 24 arttığı, gıda enflasyonunun yüzde 25 seviyesinde olduğu, 2020 yılbaşı ve sonu itibarıyla faiz tarafında yüzde 75’lik artışın gerçekleştiği, bütçede faiz giderlerinde son 3 yıllık dönem itibarıyla yüzde 45-yüzde 70 artış oluştuğu, kur tarafında yüzde 40’a yakın artış rakamına ulaşıldığı gerçekleri artık göz ardı edilmemelidir."ifadelerine yer verdi.

"Seyyanen zam istiyoruz"

2020 yılının enflasyon rakamları incelendiğinde ortaya çıkan tablo hakkında da değerlendirmede bulunan Miran, " İşverenin/Hakemin reva gördüğü artış; 1. altı aylık dönem için 4’üncü aydan, 2. altı aylık dönem için ise 3’üncü aydan sonra enflasyona yenilmiş ve kamu görevlilerini mağdur etmiştir. Somutlaştırdığımızda, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1. altı ay için yüzde 1,75, 2. altı ay için yüzde 4,33 enflasyon farkı yansıtılmış, 2020 yılı toplam artışı ise karara göre yüzde 8,16 iken, hayata göre yüzde 14,82 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka ifadeyle, Hakemin-İşverenin karara yazdığı artıştan yüzde 80’lik bir sapma meydana gelmiştir. Emeğin karşılığını ödemek için akıtılan akıl terini ve bütün gayretleri, milletimiz ve kamu görevlilerimiz takdir etmekte her zaman olduğu gibi cömert olacaktır. Biz bu cömertliğin, kamu yönetimi ve devlet tarafında da temel bakış olarak benimsenmesini bekliyor, seyyanen zam istiyoruz.”açıklamasında bulundu.