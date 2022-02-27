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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat’ın sorumlusu darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabının sorulduğunu belirterek, “Milli iradeye, demokrasiye ve hürriyete yönelik taciz suçlarına ortak olanları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

ANTALYA 27.02.2022, 12:31
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “28 Şubat’ı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 28 Şubat’ın sorumlusu darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabının sorulduğunu belirterek, “Milli iradeye, demokrasiye ve hürriyete yönelik taciz suçlarına ortak olanları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

25 yıl önce önce postmodern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat mağdurlarının itibarlarının iadesi ve zararlarının tazmini konusunda beklentinin olduğunu belirten Eyüp Bülent Miran, Eğitim Bir Sen olarak millet iradesini yok sayan girişimleri kınadıklarını, Türkiye’yi dün 28 Şubat’ın yerli yabancı şer ortaklarına, onların karanlık emellerine asla teslim etmediklerini, bugün de, yarın da teslim etmeyeceklerini söyledi. Darbenin toplumları ve ülkeleri kontrol altında tutmak için geliştirilen emperyalist bir mekanizma olduğunu ifade eden Miran, “25 yıl önce yapılan, insan hakları, düşünce ve demokrasi tarihimizde bir kara leke olarak anılan, anılacak olan bu darbeyle ülkenin maddi ve manevi kaynaklarının yok edilerek milletin dize getirilmesi amaçlanmış; hayatın her alanında ancak kaba sömürgecilerin işgalinde yaşanacak zulüm ve baskı düzeni egemen kılınmıştır. Üniversitelerde başörtülü kızlarımız ikna odalarına alındı, turnikelerden geri çevrildi, eğitim hakları ellerinden alındı. Kur’an kursları, vakıfların faaliyeti yasaklandı. Sekiz yıllık kesintisiz zorunlu eğitime geçildi. İmam Hatiplere düşmanca tavırlar alındı, katsayı uygulamasıyla bu okullarla birlikte meslek liselerinin önü kesildi. O dönemde ikna odaları kuranları, üniversite kapılarına turnike koyduranları, başörtülü kızlarımıza şiddet uygulayanları, cuntanın yanında ve emrinde hazır olda durup milli iradeye, demokrasiye ve hürriyete yönelik taciz suçlarına ortak olanları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

“Geçmişteki kayıplar giderilmedi”

Darbenin ardından geçen zaman zarfında milletin hem sorumluluğu hem de iradeyi eline aldığını belirten Miran, darbecilere ve vesayetçilere yargı eliyle yaptıklarının hesabının sorulduğunu aktardı. Vesayet düzeneği ve düzenlemelerinin ortadan kaldırıldığını ve bu düzeneğin faillerinden 21’inin müebbet hapisle cezalandırıldığını belirten Miran, “Haksız yere ihraç edilenlerin, istifaya zorlananların göreve yeniden başlamalarına, açıkta geçen süreleri çalışmış gibi sayılmalarına, başörtülü olarak görev yapmalarına yönelik düzenlemeler yapıldı. Güne ve yarına dair sorunlar giderildi, ne var ki geçmişteki kayıplar giderilmedi, vesayet döneminin verdiği zararlar tazmin edilmedi. Askeri kanat ile ilgili hükümler verilse de 28 Şubat’ın hesabı kapanmadı. 28 Şubat’ın mağdurlarının haklarını tahkim, hukukunu tanzim ve zararlarını tazmin etme iradesi adaletin, inancın, izanın, ahlakın ve hukukun gereğidir. Bu irade 28 Şubat’ın faillerini mahkum etme iradesinden daha az önemli değildir. Adaletsizliği bitirecek, adaletin varlığını hissettirecek, vesayet mağdurlarının, 28 Şubat mazlumlarının hukukunu inşa edecek, haklarını ihya, itibarlarını iade, zararlarını tazmin edecek kararlar, kararnameler, kanunlar yürürlüğe koymak mazlum ve mağdurlara karşı borcumuz, tarihe ve geleceğe karşı ortak sorumluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

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