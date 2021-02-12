banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Üç Türk girişimci ekonomiye 4,6 milyon TL katkı sağladı
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Kar yağışı İstanbul'da 5 gün sürecek
Kar yağışı İstanbul'da 5 gün sürecek
ALLAH’IN İZNİYLE, HER ŞEY GÜZEL OLACAK
ALLAH’IN İZNİYLE, HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Eğitim Bir Sen 29 yaşında

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kurulduğu günden bu yana emek, özgürlük ve adaletin ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim çalışanlarının hak ettiklerini almasını sağlayacak adil paylaşım için mücadele verdiğini söyleyerek Eğitim Bir Sen’in 29. kuruluş yıldönümünü kutladı. Miran, “Sendikamızın kurucusu, Mehmet Akif İnan’ın tanımıyla ‘köklerini medeniyetimizden alan soylu mücadelemizi, adil şahitlik çerçevesinde geleceğe taşımak için’ var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük sendikası ünvanını elinde bulunduran Eğitim Bir Sen mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

ANTALYA 12.02.2021, 10:10
1
Eğitim Bir Sen 29 yaşında

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, kurulduğu günden bu yana emek, özgürlük ve adaletin ayrılmaz bir bütün olduğu gerçeğinden hareketle, eğitim çalışanlarının hak ettiklerini almasını sağlayacak adil paylaşım için mücadele verdiğini söyleyerek Eğitim Bir Sen’in 29. kuruluş yıldönümünü kutladı. Miran, “Sendikamızın kurucusu, Mehmet Akif İnan’ın tanımıyla ‘köklerini medeniyetimizden alan soylu mücadelemizi, adil şahitlik çerçevesinde geleceğe taşımak için’ var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük sendikası ünvanını elinde bulunduran Eğitim Bir Sen mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

"28 Şubat ve 15 Temmuz’da alanlara ilk çıkan teşkilat olduk"

Eğitim Bir Sen’in Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı olarak 14 Şubat 1992 tarihinde Mehmet Akif İnan ve arkadaşları tarafından kurulduğunu belirten Miran, yaklaşık 10 yıl boyunca kamu görevlilerinin sendikal haklara kavuşması için gayret gösteren İnan’ın, bu çalışmalarıyla aynı zamanda Türkiye’de demokrasinin tabana yayılarak gelişmesi ve sivil toplumun güçlendirilmesi çalışmalarına büyük katkıda bulunduğunu söyleyerek, “Sendikamız, 28 Şubat’ın utanç verici kararlarının hayatımızdan çıkmasının, başörtüsü zulmünün sona ermesinin, katsayı engelinin son bulmasının, 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin püskürtülmesinde alanlara ilk çıkan teşkilat olmuştur” diye konuştu.

“Yeni ufuklardan yeni umutlara”

Bugün 29. yılını kutlayan Eğitim-Bir-Sen’in, 15 Mayıs 2013 tarihinde 251 bin 110 üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikası unvanını elde ettiğini hatırlatan Eyüp Bülent Miran, 2020 yılında üye sayısını 428 bin 571’e yükselten çıkaran Eğitim-Bir-Sen’in, genel yetkili sendika olarak, ‘yeni ufuklardan yeni umutlara’ yolculuğuna devam ettiğini ve hedefinin, kamu görevlilerinin en büyük sendikası olarak önümüzdeki dönemde de eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak ve geliştirmek olacağını işaret etti. Miran, “Biz, sendikamızın, konfederasyonumuzun kurucusu, Mehmet Akif İnan’ın tanımıyla ‘köklerini medeniyetimizden alan mücadelemizi, adil şahitlik çerçevesinde geleceğe taşımak için’ var gücümüzle çalışıyoruz. Biz, tam da bu noktada, öncülerle gelecek arasında bir köprü vazifesi gördüğümüzün bilincindeyiz. Öncülerimizin vasiyetine de uyarak, asla hırsa kapılmadan ama sorumluluklarımızla, yani kulluğumuzla şekillenmiş azmimizi hep diri tutup, insan ve insanın en saf eylemi olan emek mücadelesini en güçlü şekilde sürdürüyor, bu soylu eylemimizi de adil hafızaya naklediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mehmet Akif İnan’a ve davada yanında yer alan arkadaşlarına rahmet diliyorum”

Eyüp Bülent Miran, İnan ve dava arkadaşlarına rahmet dileyerek sözlerine şöyle devam etti: “Ne diyor Mehmet Akif İnan, : ‘Sorumluluklarını yerine getirmeyen, hak talep edemez’ Ve sorumluluğumuzun niteliğini belirleyen öğüdünü veriyor: ‘Sizi geleceğe taşımayacak, ufkunuzu açmayacak gündelik konuşmalardan uzak durun.’ Yani çağa şahitlik, çağın üstüne sıçramak, bunun da ötesinde hep ötelere ilişkin sorumluluğa sahip olup insanlığa hizmet etmek sorumluluğunu bize hatırlatıyor bu sözleriyle. O, dediğim gibi bir iman ve aksiyon adamıydı. 60 yıllık ömrün hülasası işte bu telaştı ama hiç umutsuz değildi. Bir hakikat uğruna azlık çokluk muhasebesi yapmadan o da, ‘Bir adım atarsak kafes kırılır, belki birden erir zincirlerimiz’ diyerek hep öne atılmıştır. Bu vesile ile Kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’a ve davada yanında yer alan arkadaşlarına rahmet diliyorum.”
Yorumlar (0)
light rain and snow
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16