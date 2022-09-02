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Eğirdir Gölü’nde su seviyesinin düştüğü belirlendi
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından 1 Eylül 2022 tarihinde yapılan ölçümlemeye göre Eğirdir Gölü su kotu 915 metre olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında gölün su kotunda 21 santimlik bir düşüş olduğu gözlemlendi.
ANTALYA 02.09.2022, 13:57
Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği (EKO-BİR) tarafından 1 Eylül 2022 tarihinde yapılan ölçümlemeye göre Eğirdir Gölü su kotu 915 metre olarak belirlendi. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında gölün su kotunda 21 santimlik bir düşüş olduğu gözlemlendi.
En son 29 Temmuz 2022 tarihinde yapılan ölçümlerde Eğirdir Gölü su kotunun 915,22 metre olduğunu hatırlatan EKOBİR Müdürü Can Süleyman, "29 Temmuz’dan bu tarafa 22 cm düşüş yaşanmış. Geçen yıl 31 Ağustos 2021 tarihine göre de 21 cm düşük sevideyiz. Mayıs sonundan bu tarafa düşüş seviyemiz geçen yılla aynı oranda devam ediyor" ifadelerini kullandı.
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