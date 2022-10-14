Ebe ve hemşireler kanserde erken teşhise dikkat çekti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü kanser biriminde görevli ebe ve hemşireler, ellerinde döviz ve broşürlerle şehir merkezinde bisiklet turu yaparak kanserde erken teşhise dikkat çekmeye çalıştı.

1-31 ekim meme kanseri farkındalığı ayı çerçevesinde Manavgat’ta bir dizi etkinlik düzenleniyor. Üst üste geçirdiği kanser hastalıklarının ardından kendisini kanser hastalarına adayan ve onların hastalık ve diğer sorunlarıyla yakından ilgilenen, kanser hastaları ve lösemili çocuklara gönüllü annelik, ablalık yapan 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, Adalet Sarayı’nda görev yapan kadınlara meme kanseri hakkında bilgilendirme yaptı. Adalet Sarayı konferans salonundaki etkinlikte konuşan Çiçek Akçay, Her yıl 1-31 Ekim’in "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak çeşitli etkinliklere sahne olduğunu belirterek “Kendimin de mücadelesini verip, aştığım bu süreçte ’bana bir şey olmaz’ diye düşünen insanlar için mücadele ediyorum. Ayda bir kez kendi kendinize, yılda bir kez ise hastanede muayene yaptırın. Ben her 8 kadından sadece 1 tanesiyim. Kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkun. Erken tanı hayat kurtarır” diye konuştu.

Meme kanseri farkındalık ayı çerçevesinde Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlusu Ebe Meral Güldur, Hemşire Emel Karabıyık, Fizyoterapist Özge Çiçekli, Diyetisyen Kemal Tok ve Yazı İşlerinde görevli Sinan Vebur ellerindeki dövizlerle bisiklet ve motosikletleriyle İlçe Sağlık Müdürlüğünden başlayıp Kültür Merkezine kadar tur atmak suretiyle dikkat çekmeye çalıştı. Görevliler, güzergahları üzerinde broşür dağıtıp bilgilendirme yaptı.