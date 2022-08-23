E-ticaretle büyüme zamanı

Muratpaşa Belediyesinin yenilik, buluş, girişim ve teknoloji destekleme alanı olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi (ASSİM), e-ticaretle yeni pazarlara açılmak ve işini büyütmek isteyenler için düzenlediği seminerlere devam ediyor.

İksirsoft iş birliğiyle; n11.com, hepsiburada.com, gittigidiyor.com gibi Türkiye’nin önde gelen online satış platformlarında e-ticaretle işini büyütmek, yeni pazarlara açılmak isteyenlerle buluşturan ASSİM, bu alandaki seminer programlarını sürdürüyor. E-ticaret ve e-ihracat seminerlerinin üçüncüsü, 3 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek. ASSİM Hamitbey Salonu’nda katılımın ücretsiz olduğu seminer, 10.00-13.00 arasında düzenlenecek.

Geçmiş seminerlerde Türkiye’de ve dünyada e-ticaretin bugünü ve geleceği, e-ticarette değer yaratmanın yolları, e-ticarette yeni dönem konuşulurken, bu seminerde iyi bir web sitesinin önemi, hedef kitle belirleme, satış planı oluşturma, pazaryerlerinde mağaza açmak, lojistik, e-ticaretle etkili satış pazarlama yöntemleri gibi konular ele alınacak.