Dünya’nın ve Türkiye’nin renkleri Kepez’de buluştu

Antalya Kepez Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde bu yıl 6’ncısını düzenlediği Uluslararası Folklor Festivali, açılış korteji ve dünyanın dört bir tarafından gelen folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renkleri Kepez’de buluştu. Kepez Belediyesi’nin, geleneksel olarak her yıl düzenlediği 6. Uluslararası Folklor Festivali’nin açılışı Mehmet Akif Caddesi üzerinden Dokumapark’a gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kortej renkli görüntülere sahne oldu. Dünya’nın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekiplerin kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Özdilek AVM’de renkli gösterilerle devam etti. Festivale aralarında Meksika’nın da olduğu 10 yabancı, Anadolu’dan da 7 yerli olmak üzere beş yüz doksan dört kişi katıldı. Özdilek AVM önündeki gösterileri izleyen ve festivalle ilgili bir açıklama yapan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Dünya’nın ve Türkiye’nin folklor renklerini yine Kepez’de buluşturmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Şehri adeta bir kültür sanat adası haline getirmek için büyük bir uğraş verdiklerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Folklor Festivalimiz kapılarını bu yıl altıncı kez açıyor. Çok güzel bir kortejle festivalimiz başladı. Altı yıl önce hedefimiz şuydu; Turizmin başkenti olan Antalya’ya dünyanın değişik şehirlerinden misafirlerin geldiği bir vakitte Büyük Taarruz’un, Malazgirt Meydan Muharebesinin, yaşandığı tam da zafer günlerinde ve hemen ardından dünya barış günlerini idrak ettiğimiz vakitler de böyle bir etkinlik kazandırmak istiyorduk. Ve şehre renk oldu. Kolay değil altı yıl boyunca bu etkinliği gerçekleştirebilmek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bilim festivalleriyle, kültür sanat festivalleriyle Kepez’i nitelikli bir festivaller şehri haline getiriyoruz. Festivallerle Kepez’de hem kültüre, sanata, bilime, teknolojiye vurgu yapıyor, hem de şehrimizin tanıtımına katkı sunuyoruz” dedi.