Dünyanın en güçlü sporcuları Alanya’da şampiyon olmak için yarışacak

Dünyanın en güçlü sporcularının yarıştığı MLO Strongman Champions League (SCL) Dünya Serisinin 2022 yılı finalleri Alanya’da yapılacak. 5-6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak yarışların sonucunda lig şampiyonu Alanya’da belli olacak.

Yıl boyunca 10 ülkede toplam 16 yarışlık bir seriden oluşan ve her ülkeden en güçlü sporcuların katılabildiği Strogman Şampiyonlar Ligi Dünya serisi tüm dünyada ilgi ile izleniyor. 2022 sezonu 23 Nisan’da Finlandiya’da başladı ve farklı ülkelerdeki yarışlarla devam etti. Sporcular yarış başına kazandıkları ödüllerin yanında seride topladıkları puanlarla lig şampiyonu olmak ve büyük ödülü alabilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor. Kendi ülkelerinin en güçlüleri olan sporcuların bu serideki ana hedefi şampiyonların şampiyonu olabilmek ve bu unvanı almak.

"En güçlüler yarışacak"

Strongman Champions League Dünya Serisi Türkiye Direktörü Şükrü Cimrin, organizasyonla ilgili, " Toplam 350.000 USD ödüllü 13 ülkede 16 yarış olarak yapılan lige ilk kez 2019’da dahil olmuştuk. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz başarılı dünya finalleri ile Türkiye olarak bu ligin ayrılmaz bir parçası olduk. Yarış merkez komitesi bu yıl da finallerin Alanya’da olmasına karar verdi. Aldığımız bu sorumluluğu tüm sponsorlarımız ve Alanya olarak başarıyla yerine getireceğimize inancımız tam. Tüm dünyanın izlediği böylesine bir organizasyonu gerçekleştirmek ciddi bir ekip çalışması gerektiriyor. 5, 6 Kasım 2022’de gerçekleştireceğimiz finalde Alanya’nın 2 önemli ve görsel noktası olan ünlü Kleopatra Plajı ve ertesi gün İskele Meydanında yapmayı planlıyoruz. Birinci gün Kleopatra Plajında 3 yarış ve ikinci gün iskele şelale önünde yapacağımız 3 yarış olmak üzere toplam 6 yarış olacak" açıklamasını yaptı.

"117 ülkede yayınlanacak"

Türkiye’yi Fatih Karaca ve Bora Güner’in temsil edeceğini kaydeden Cimrin, "Yarışlarımız halkımıza açıktır ve tüm halkımızı dünyanın en güçlü insanlarının fizik kurallarını zorlayan bu görsel şovunu izlemeye davet ediyoruz. Champions League dünya serisi 117 ülkede televizyondan yayınlanıyor ve her yarış 50 dakikalık bir bölüm olarak veriliyor. Alanya’da yapacağımız yarışlar, dünya finali olması nedeniyle son 2 bölüm olarak toplam 100 dakika 117 ülkede gösterilecek. Böylece Alanyamız ve Türkiyemiz, hala en etkili kitle iletişim aracı olan televizyon ekranlarından milyonlarca izleyiciye tanıtılacak. Yarışların Türkiye’deki yayın hakkı sahibi S Sport kanalı ve lig bitiminden sonra S Sport’da da yarışları seri olarak izleyebileceğiz.

Strongman Şampiyonlar Ligi aynı zamanda Finlandiya Hava Yolları Finnair ve Evaair’de de kabin içinde düzenli olarak yayınlanmaktadır. Çekilecek bu programları daha renkli kılmak için yarış dışında sporcularla birlikte Alanya’nın güzelliklerini gezerek ve onlara deneyimleterek bu gezilerden çekimleri de programlarda kullanacağız ve Alanya tanıtımımız sadece yarış alanı ve çevresiyle sınırlı kalmayacak"dedi.

Şampiyona, Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde, Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek.